Retrato del dictador

Él quiere decir la primera y la última palabra. Nadie lo contradice. Todos le obedecen (o simulan). No hace falta contradecirlo, simplemente disentir para que identifique una amenaza vital a su poder.

Por eso los dictadores suelen ser paranoicos. Se reafirman a sí mismos con discursos inflamatorios. Su temperamento es arrebatado. Son crueles, desleales y cínicos. Gozan engañando y no se inmutan cuando mienten abiertamente. Llegan a creer sus mentiras.

Su carácter explosivo no les impide ocultar o reprimir otros rasgos de personalidad. Carecen de capacidad para apreciar tendencias o analizar procesos. Por eso tienden a personalizar los conflictos y saben localizar (o inventar) indicios que refuercen su argumento de que el origen del problema es la persona que levantó la mano y apuntó hacia el problema. Se obsesionan con la persona, no con el problema. De ahí su tendencia a recurrir a métodos legales e ilegales para destruir reputaciones, y reprimir. Tiran la piedra y esconden la mano.

Todos cometen errores, menos el dictador. No acepta sugerencias ajenas. Lo que se les ocurrió a otros, él está por hacerlo.

Los dictadores están obsesionados con el poder. Suelen alcanzarlo después de muchos intentos y frustraciones; hasta sufren humillaciones (cuando se afianzan, las cobran carísimas). Les fascina el dinero, pero no les llena, a pesar de que son avaros (suelen ser malos administradores). No podrían ser solo accionistas de corporaciones, necesitan dominar todas las instituciones. Dictar la vida de los habitantes y, de vez en cuando, someter a más de algún oligarca.

Por lo general se adhieren a ideologías extremas, que les sirven de portaestandarte, pero no dudan en abatirlas si conviene a sus intereses. El principio y final de su moral, son ellos. Desconocen la ética.

Como no me refiero al dictador de la Roma antigua –a quien se le confería poderes absolutos, acotados a los tiempos de emergencias–, agrego otro rasgo de los dictadores “modernos”: son racistas.

Les cuento que estas líneas me surgieron después de que vi una publicidad falsa y amañada de Giammattei –grabada en un video de siete interminables minutos– sobre la “conspiración” para derrocarlo –mentira estúpida–, según la cual un amparo de la CC al PDH impidió a la PNC cuidar el Palacio Legislativo (sin embargo, no le ató las manos al ministro de Gobernación, Gendri Reyes, para reprimir la manifestación pacífica en la Plaza). A diferencia de los dictadores, Giammattei nunca fue popular. Su voto duro no alcanzó el 14 por ciento.

Cuando lean esta nota estaré por reunirme –o lo habré hecho– con los delegados de Almagro, a quienes les diré que el Secretario General de la OEA se equivocó al enviarlos. Que la anomalía democrática no es el pueblo que ejercita sus derechos civiles en una república (cada día más socavada por el crimen organizado y la corrupción, que cooptaron los tres poderes del Estado). Que invocar la Carta Democrática no es el camino para abrir el diálogo. Que espero que el Consejo Permanente –y su ecuánime Presidente– reciban un informe objetivo. Que lo que requerimos en el cortísimo plazo es la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que la OEA, en coordinación con la ONU, establezcan un sistema de alerta temprana de la gobernabilidad democrática en Guatemala, pues el futuro inmediato no nos pinta bien a los guatemaltecos.