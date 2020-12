El deterioro institucional será difícil de revertir

La Guatemala de hoy, cuenta con instituciones menos reconocidas, menos funcionales, más penetradas y menos transparentes que las de inicios del retorno a la democracia, en el ya lejano 1986. Ha perdido brillo la institución presidencial y el aura que rodeaba a los mandatarios. Los ministros no tienen el diálogo político ni las propuestas reformadoras de antaño. El Congreso, la institución menos reconocida y que inspira la mayor desconfianza al ciudadano, tiene pésima imagen y no hace el menor esfuerzo por tratar de cumplir con sus obligaciones constitucionales ni de impulsar una verdadera agenda legislativa que promueva el desarrollo nacional. El sistema de justicia tampoco funciona y por más de veinte años se ha intentado, sin éxito, las reformas constitucionales requeridas para fortalecerlo. Para terminar, la Corte de Constitucionalidad ha sido ignorada por otros Organismos de Estado y existen esfuerzos por limitar su capacidad de actuar como órgano de última instancia. Y la lista podría ampliarse.

La pérdida de institucionalidad de nuestro sistema no es novedad. El ciudadano ha perdido el encanto, en gran medida, con este modelo que no funciona y que solamente crea más y mayores intereses alrededor del aparato público. Si se debiese de iniciar el cambio, con seriedad, este debe iniciar por el régimen de partidos políticos y la ley electoral. Sin este cambio, de fondo y no solo de forma, es imposible fortalecer el sistema político y combatir el clientelismo, la corrupción y la penetración del crimen organizado en las instituciones políticas y en el proceso electoral. Sin reformas constitucionales que reordenen el sistema político, las instituciones propias de nuestro sistema democrático no podrán funcionar, sin importar quien las lidere. Es ya un problema estructural, no de liderazgos particulares.

El segundo cambio indispensable es el fortalecimiento del Estado de Derecho. Para lograrlo es fundamental realizar las reformas constitucionales y legales que permitan alcanzar la verdadera independencia judicial, fortalecer la fiscalía, la carrera judicial, la descentralización efectiva del sistema y dotar de recursos suficientes para impartir una justicia pronta e independiente. Esta es prioridad urgente en términos de reforma, de presupuesto y de administración transparente e independiente.

Definida la transformación del sistema político y del sistema de justicia, es posible entrarle de lleno al funcionamiento del organismo Ejecutivo y redefinir sus prioridades, entidades, presupuesto, sistema de gestión del recurso humano, roles subsidiarios y no desarrollistas, y, sobre todo, su función de ser impulsor y no freno del desarrollo nacional, con especial énfasis en los niños y la población más vulnerable. Esta reforma debe alcanzar al ente controlador del Estado también, para volverlo pieza fundamental en lograr la transparencia en la gestión pública y combatir efectivamente la corrupción que tiene tan cansada y decepcionada a la ciudadanía.

La cuarta, y fundamental, transformación alcanza a las municipalidades del país y a todas las entidades descentralizadas que requieren también de reformas profundas en su funcionamiento y en su rendición de cuentas. Es una agenda que se asemeja más a la refundación del Estado guatemalteco que a un tibio reacomodo por la molestia popular y la pérdida de poder político del régimen actual. Estamos cerca de la implosión del sistema. Es urgente convocar los diálogos serios y visionarios sobre el futuro y plantear, de una vez por todas, las reformas constitucionales que deben ser discutidas y consensuadas por los diversos sectores nacionales, y no acordadas en privado por el pacto de corruptos o por políticos desgastados. No actuar, es mantener este deterioro institucional que es cada vez más difícil de revertir. Para terminar, vale la pena recordar el decir popular que reza: “De tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe”.