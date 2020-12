Diálogo en un ambiente antidialogal

El Gobierno de Guatemala ha invocado la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI), en el marco de una “ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático”, lo que supondría que, a juicio del Gobierno, está en riesgo el proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder. De suerte que la OEA estaría llamada a promover “la normalización de la institucionalidad democrática”.

Algunos desconfían de esta iniciativa gubernamental. Empero, sin perjuicio de que los mecanismos de la CDI se activen o no, no puede negarse que la sociedad guatemalteca está inmersa en una profunda crisis política e institucional, agravada por el impacto negativo de la pandemia COVID-19, así como por el desastre que dejaron tras de sí los huracanes Eta y Iota. Por ello, me parece que una instancia de diálogo participativo es oportuna y pertinente, la que debiera regirse por principios de unidad, reflexión crítica, comunicación eficaz y cooperación inteligente.

Dialogar significa discutir o debatir, en un marco de respeto, tolerancia y voluntad de no confrontación, sobre problemas, desencuentros, propuestas o proyectos, con la intención o pretensión de dirimir conflictos o arribar a acuerdos, a través de la conciliación de intereses, la negociación o la transacción; lo que supone escuchar, comprender, ceder y conceder en aras de una convivencia pacífica y de la construcción de un mejor futuro para los involucrados.

Siempre he sido partidario de un diálogo abierto, incluyente, franco y vinculante, que resulte en compromisos susceptibles de ser cumplidos, utilizando al efecto los medios legales que corresponda. Sin duda, un diálogo serio, veraz y responsable es imperativo en esta particular etapa de nuestra historia patria, marcada por una desbordante conflictividad social, una patética ingobernabilidad, una caótica desinstitucionalización, una insoportable politización de la justicia y judicialización de la política, así como por el imperio de una brutal delincuencia organizada nacional y transnacional, que redundan inexorablemente en incertidumbre, intranquilidad, desconfianza e ira, que son propios de comunidades lastimadas y laceradas por la inseguridad, la demagogia, la desesperanza y la miseria.

No obstante, el mayor obstáculo para un diálogo constructivo ha sido y es la clase política codiciosa, que sistemáticamente ha recurrido, sin inmutarse, a la simulación (engaño), al disimulo (ocultación) y al cinismo (desvergüenza), en el ejercicio de la autoridad, y de cuyas intenciones desconfía hasta el más humilde de los chapines. De suerte que la clase política no es la idónea para promover el diálogo, porque no solo ha perdido el poder de convocatoria, sino que es la causante del ambiente polarizado y antidialogal prevaleciente. Por tanto, nuevos liderazgos, con autoridad moral, son los llamados a convocar a un diálogo nacional, integral y fecundo, que lleve a consensos y acuerdos de largo aliento.

A estas alturas, ya no es posible seguir postergando una reforma política e institucional del Estado, que garantice a los habitantes del territorio nacional mejores condiciones generales que les permitan alcanzar la prosperidad, la paz y la felicidad. Una reforma tal debe conllevar, como mínimo, los siguientes aspectos torales: 1) Reforma integral del sistema político-electoral, que garantice el autogobierno; 2) Reforma del sistema de justicia, a fin de que la justicia oficial se confíe a jueces imparciales, independientes, capaces y probos; 3) Reforma del régimen de control y fiscalización, para que asegure la rendición de cuentas, la transparencia y la responsabilidad; 4) Adopción del principio de equilibrio presupuestario, así como de políticas públicas de disciplina fiscal, calidad del gasto, limitado endeudamiento para inversión y obligada liquidación de cuentas; 5) Reformulación de las políticas de subsidiariedad y solidaridad, así como la prohibición punible del clientelismo político; 6) Desburocratización y reordenamiento del Gobierno, de la administración pública y del sistema descentralizado, autonómico y de consejos de desarrollo; y 7) Diseño de un plan estratégico y mecanismos de coordinación e implementación para la reactivación económica y el fomento de inversiones productivas e innovación tecnológica, en un contexto de plena vigencia de la economía social de mercado.