Macabra danza de los millardos

Nuevamente estamos en esa época del año en que se desatan los demonios —y esto nada tiene que ver con Halloween— en su desenfrenada búsqueda de fortuna fácil. Ojalá estos demonios se contentaran con unos cuantos dulces, como sucede con los chiquillos que tocan a las puertas de las casas amenazando con “truco o trato” —‘trick or treat’, en inglés—. Estos otros llevan un costal sin fondo. Están dispuestos a realizar cualquier tipo de artimañas con tal de salirse con la suya, y no aceptan ningún tipo de trato en que no sean ellos quienes se lo lleven todo. Tal como atestiguamos esta semana, con el caso de la aprobación de las reformas a Ley de Alimentación Escolar, que aumenta el monto diario que se asigna a cada estudiante con ese propósito, los nobles dignatarios que aprobaron esta propuesta en todo momento enarbolaron la bandera del bienestar de los niños, de garantizar la asistencia de estos a las escuelas, apoyar a las familias más necesitadas y mejorar la educación en Guatemala. Ciertamente, son nobles propósitos a los que nadie podría oponerse en su sano juicio, pero, dadas las debilidades estructurales de la función pública en Guatemala y la falta de adecuados controles y mecanismos de rendición de cuentas, no hay certeza alguna de que esos fondos vayan a generar los resultados deseados.

Además, tal como se preguntaba en una de las columnas de opinión de este medio el pasado jueves, según parece, en ningún momento se evaluaron los beneficios potenciales que podrían tener los cerca de Q1,200 millones adicionales que costará la ampliación de este programa si se usaran para otros fines. Según esta fuente, este monto se podría usar para adquirir cerca de 800 ‘tablets’ específicamente diseñadas para apoyar la educación de todos los estudiantes de nivel secundario y quinto y sexto primaria, o bien para apoyar los programas destinados a combatir la desnutrición infantil en las etapas tempranas de vida de los niños. Como mínimo, para “taparle el ojo al macho”, bien hubieran podido decidir financiar este programa reduciendo el presupuesto que tiene el Mides a su cargo, así, por lo menos, se hubieran asegurado que fondos cuya rentabilidad social actual es nula, desconocida o negativa tuvieran un mejor uso. Al fin y al cabo, para eso está el endeudamiento público; lo importante es gastar a manos llenas, ya que mientras más se gasta, más se benefician ellos directa o indirectamente.