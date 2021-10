Reserva de la investigación penal

La ley guatemalteca establece el principio general que dispone: “Los actos y diligencias de los tribunales son públicos, salvo los casos en los que, por mandato legal, por razones de moral, o de seguridad pública, deban mantenerse en forma reservada”. Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos indica: “El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”.

Por otro lado, la ley procesal penal de nuestro país preceptúa: “Todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños. Las actuaciones solo podrán ser examinadas por el imputado, las demás personas a quienes se les haya acordado intervención en el procedimiento, los defensores y los mandatarios”.

Esto supone la prohibición de compartir con la prensa o el público la información que se compila en los archivos oficiales, en especial en la etapa de la investigación preliminar o de instrucción.

Al respecto, Jairo E. Lanao expresa: “El principio procesal de reserva obstaculiza a los medios de comunicación social fiscalizar la justicia”. En ese mismo orden de ideas, Gregorio Badén señala: “Entre las limitaciones a la prensa se encuentran las trabas impuestas para el acceso a las fuentes oficiales de información y, en particular, al conocimiento de los procesos judiciales”.

La Sociedad Interamericana de Prensa, por su parte, sostiene: “No puede existir prensa libre ni sociedad libre si los periodistas en particular y las personas en general se ven limitados en sus actos para obtener información oportuna y completa. Tampoco si los gobernantes o las entidades que ejercen funciones públicas rodean sus actos de sigilo o se amparan en normas jurídicas que consagran el secreto como forma de evitar la transparencia de sus actuaciones”.

En nuestra opinión, la publicidad de los procedimientos judiciales es un principio fundamental del proceso moderno, opuesto al secreto inquisitorial, que se sustenta en que para el esclarecimiento de la verdad y para obtener fallos justos la instrucción de las causas, el diligenciamiento de la prueba, los alegatos y los fundamentos legales y fácticos de las resoluciones sean conocidos no solamente por las partes y los demás sujetos procesales, sino por todos en general.

En todo caso, el secreto profesional de los periodistas es un derecho propio del ejercicio del periodismo, especialmente en lo que toca a la confidencialidad de las fuentes de información.

Un precedente importante sobre la publicación de información reservada o confidencial de documentos estatales ocurrió en EE. UU. en 1971, cuando los periódicos The New York Times y The Washington Post publicaron documentos secretos relacionados con “el engaño a largo plazo del Gobierno estadounidense con respecto a la posición de EE. UU. en Vietnam y el sudeste asiático”, extremo que colocó a ambos diarios ante los tribunales de justicia, aunque, finalmente, fueron exonerados de responsabilidad legal. Esta revelación dio origen a la producción cinematográfica The Post (The Post: los oscuros secretos del Pentágono), de 2017, dirigida por Steven Spielberg.