Reñidas elecciones en Alemania

Una carrera muy cerrada para saber con certeza quién resultará ganador. Las más recientes encuestas indican que el Partido Socialdemócrata (SPD), liderado por Olaf Scholz, vicecanciller de Alemania, podría ser el ganador de las elecciones que se celebrarán mañana en Alemania. Según las últimas encuestas, el SPD aventaja a la Unión Demócrata Cristiana, de Angela Merkel y el candidato a canciller Armin Laschet, por menos del 4 por ciento en las preferencias del electorado. Esta pequeña diferencia hace casi imposible, dados los márgenes de incertidumbre de estos instrumentos, saber cuál de los dos partidos que representan estos personajes resultará ganador. Si, además, a esto se suma que casi un 40 por ciento de los electores están indecisos, cualquier cosa podría pasar mañana en estas elecciones. El mundo seguramente extrañará a Merkel, así como extrañó antes a Kohl, Brandt, Erhard o Adenauer; sin embargo, todos podemos dormir hoy tranquilos, ya que el próximo lunes, aunque hubiera un terremoto político en Alemania, lo más seguro es que todo funcione como hasta hoy. Muy diferente a lo que sucede de este lado del Atlántico, sin excepción alguna en estos dorados tiempos, aunque con diferentes matices a lo largo del continente; países que nos jugamos el todo por el todo en cada nueva elección.

Aunque las elecciones en Alemania no despierten mayores pasiones en nuestro país, al menos no como sucede con las estadounidenses, bien haríamos en observar cómo funciona una democracia consolidada, donde la clase política, a pesar de todos los pesares, todavía goza de niveles importantes de confianza entre la población; donde los partidos políticos, a pesar de todo el desgaste que han tenido, siguen representando el sentir del electorado; donde, a pesar de la alternancia de distintas corrientes políticas en el poder, las políticas públicas son políticas de Estado; donde, a pesar de haber rotación en las altas autoridades, existe un servicio civil consolidado que garantiza el efectivo funcionamiento del aparato estatal, independientemente del partido que esté en el poder. En el caso de la canciller Merkel, se debe reconocer la importancia que tienen los principios, así como la paciencia y el pragmatismo, sobre los dogmas en la toma de decisiones políticas. Ya que aquí carecemos de todos y cada uno de estos aspectos, como mínimo hay que aprovechar experiencias como la alemana para renovar nuestra fe en los ideales democráticos de Occidente. La esperanza no la podemos perder.