El pasado sábado, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se llevó a cabo en México, tuvo dos intervenciones relevantes, en las cuales enrostró a los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela su intolerancia y abuso de poder.

“El presidente de Cuba utiliza argumentos de mi nación que, obviamente, no comparto ni son ciertos. Sí hay algo que es cierto: en mi país, por suerte, la oposición puede juntar firmas; la oposición tiene resortes democráticos para quejarse (…). Esa es la gran diferencia con el régimen cubano”, afirmó el gobernante uruguayo, y, asimismo, procedió a recitar una estrofa de la canción Patria y vida, la que se convirtió en un emblema de la lucha contra la dictadura cubana: “Quiero citar una canción muy linda que quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno: ‘Que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. Quién les dijo que Cuba es de ustedes, si mi Cuba es de toda mi gente’ ”, expresó con elocuencia el gobernante uruguayo.

La canción Patria y vida se contrapone a la consigna de la dictadura cubana “Patria o muerte”, y alude al desigual enfrentamiento entre la ciudadanía cubana y la dictadura de Miguel Díaz-Canel, sucesor designado por el exgobernante Raúl Castro, cuyo régimen totalitario se ha perpetuado en el poder durante 62 años. La referida composición poética y musical se transformó en un símbolo de libertad en las históricas protestas en Cuba, ocurridas el pasado 11 de julio, que fueron reprimidas brutalmente.

El dictador Díaz-Canel respondió con evidente enojo: “Si el presidente Lacalle quiere discutir cosas con nosotros, le pedimos que nos propicie un espacio y las discutamos frente a frente, sin tener que traer temas a la Celac”.

En su segunda intervención, el gobernante uruguayo dijo: “Participar de este foro no significa ser complaciente. Y con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando se utiliza el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela”.

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, disgustado e iracundo, así como siguiendo la misma tónica de su homólogo cubano, señaló: “Que ponga Lacalle la fecha y el lugar. O usted, López Obrador. Y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir de cara a los pueblos, en transmisión en vivo y en directo, o en privado. Como ustedes quieran. Con respeto y sin exclusiones”.

La Celac, a instancia de los regímenes bolivarianos, surgió, en diciembre de 2011, como un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política. Son miembros de este organismo los gobiernos de 33 países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, la Celac, después de 10 años de existencia, no ha sido funcional ni eficaz. El actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha propuesto la sustitución de la OEA, cuyos instrumentos principales son la Carta de la OEA, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana, por una suerte de Celac o de Unión Europea, extremo que no ha cuajado.