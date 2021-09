Crisis migratoria se complica

Hace poco más de un mes, uno de nuestros colaboradores de la edición dominical premonitoriamente hablaba del fracaso del Título 42 de la Ley del Servicio de Salud Pública de EE. UU. para frenar la migración. “El Título 42 (resultó ser) una farsa. La expulsión forzosa de migrantes que no se apegan al debido proceso no protege la salud pública y tampoco ralentizará la propagación de la variante delta, cuando cientos de familias, muchas de ellas con niños pequeños, se apiñan en los puntos de entrada”. Según trascendió ayer, cerca de 4 mil migrantes, mayoritariamente haitianos, acampan en deplorables condiciones bajo el puente del Río Bravo que comunica a Ciudad Acuña, Coahuila, con Del Río, Texas. Según las autoridades locales, hasta unos 20 mil migrantes estarían en camino de este paso fronterizo. En la frontera sur, en Tapachula especialmente, miles de migrantes aguardan la oportunidad para continuar su camino hacia el norte, mientras ponen en jaque a una ciudad que carece de los medios para atender a esa población flotante.

A esta complicada situación se suma ahora la decisión de un juez federal que ordena al Gobierno de EE. UU. dejar de usar el Título 42 para privar a los migrantes de su derecho a solicitar asilo en Estados Unidos. Esta medida presumiblemente acrecentará los flujos de migrantes hacia la frontera norte de México y a lo largo de toda su ruta. En la medida en que aumentan los flujos migratorios de manera considerable, y el problema se hace más grave que nunca, sería un severo error no aprovechar el momento para encarar de manera seria y responsable una reforma migratoria en EE. UU. Es momento de que la clase política de ese país comprenda la urgencia de una reforma migratoria que permita hacer frente de manera ordenada, humanitaria y justa a los flujos migratorios actuales y futuros. Atacar las causas raíz de la migración, si el abordaje llegara a funcionar, tomará tiempo y consumirá muchos recursos. En el ínterin, los flujos migratorios seguramente continuarán y la respuesta por parte del Gobierno de los Estados Unidos no puede basarse solamente en la disuasión y la expulsión. Está probado que tales políticas no funcionan y solo terminan provocando más dolor, miseria y frustración.