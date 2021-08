¿Aguas residuales nucleares, al mar?

El miércoles pasado, el operador de la central nuclear accidentada de Fukushima Daiichi, localizada en el noreste de Japón, anunció que planea verter al océano 1.27 millones de toneladas de agua contaminada, almacenada allí, mediante un túnel submarino.

El Gobierno nipón ha decidido verter al mar, a partir de 2023, estas aguas resultantes de lluvias, de origen subterráneo o de la inyectada para enfriar los núcleos de los reactores nucleares que se fusionaron tras el tsunami registrado el 11 de marzo de 2011. El agua que se prevé verter al mar en esta operación ya ha sido filtrada varias veces para que quede libre de la mayor parte de sustancias radioactivas (radionucleidos), pero no así del tritio (isótopo del hidrógeno que es radiactivo), que no es posible eliminar con las técnicas disponibles actualmente.

Esta solución ha sido cuestionada tanto por los pescadores como por agricultores de Fukushima, quienes temen que esto afecte aún más la imagen de sus productos entre los consumidores. Asimismo, el plan provocó la oposición inmediata de los países vecinos de Japón: Corea del Sur, China y Taiwán.

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, expresó que su gobierno buscaría la manera de remitir la medida de Japón al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, incluida la presentación de un requerimiento, bajo el argumento de que Corea del Sur es geológicamente el país más cercano y comparte el mar con Japón. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, por su parte, expresó “un fuerte pesar y serias preocupaciones” sobre la liberación de las susodichas aguas residuales nucleares.

“El océano no es el basurero de Japón; el océano Pacífico no son las alcantarillas de Japón”, reclamó Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, en una conferencia de prensa en Pekín. “Japón no debería permitir que todo el mundo pague por la forma en que administra sus aguas residuales nucleares”, agregó.

Guatemala tiene litoral en el océano Pacífico, por lo que está ubicada en la cuenca del Pacífico, y, obviamente, también podría salir directamente afectada por la referida decisión nipona.

Sin duda, verter esas aguas residuales nucleares al mar supondría una suerte de retorno a la época de pruebas nucleares en los océanos, específicamente en islas o atolones ubicados en el océano Pacífico, que en su oportunidad generaron protestas en todo el mundo contra las potencias nucleares que llevaban a cabo estas pruebas atómicas, debido a la tremenda contaminación nuclear de las aguas marítimas. Lo mismo ha ocurrido con los desechos radioactivos, que ha sido común colocarlos en países del tercer mundo, a base de retribuciones monetarias.

Consecuentemente, esta decisión japonesa no debería ser adoptada unilateralmente, sino que tendría que ser consensuada a nivel mundial, para fines de sentar un sano precedente.