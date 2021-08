Alza de contagios: irresponsabilidad compartida

Desde que se inició esta pandemia, el dilema ha sido el mismo: ¿salvar la vida o salvar los medios para ganarse la vida? Año y medio después, según las últimas revisiones, todo apunta a que, de una manera u otra, pasó ya el mayor riesgo para la economía, no así para la salud pública. Según los reportes recientes del Ministerio de Salud, durante los últimos dos días se han acumulado más contagios que los que hubo en los primeros tres meses de la pandemia. Lo que es ahora diferente es que muchos líderes políticos, asambleas legislativas y partidos políticos alrededor del mundo deben afrontar estas terceras, cuartas, quintas y demás olas por venir sin el capital político para emprender medidas osadas para salvar las vidas y/o salvar los medios para ganarse la vida; lo que sucedió esta semana en el Congreso con el estado de calamidad es prueba de ello. A estas alturas de la pandemia, salvar el propio pellejo resulta más importante para muchos políticos que salvar vidas o salvar los medios para ganarse la vida. No debe sorprender, pues, que muchos opten por seguir el camino que los trajo hasta aquí, tratando de no recurrir a severas restricciones que disgustan a muchos, costosos programas de apoyo a la población que implican más deuda, y seguir prometiendo que la vacunación pronto llegará a todos.

En otras palabras, el Gobierno no hará nada muy distinto a lo que ha hecho hasta ahora; es poco probable que se recurra nuevamente al tipo de medidas extremas que se utilizaron el año pasado. Por lo tanto, como se ha repetido tantas veces en este espacio, es responsabilidad de cada quien cuidarse a sí mismo, y así cuidar a los demás. Fácil de decir, difícil de lograr. Está más que demostrado que a una importante parte de la población este consejo le entra por un oído y le sale por el otro. Simple y llanamente, no están interesados en vacunarse, evitar reuniones, mantener la distancia social, usar la mascarilla y desinfectarse las manos. Pretender obligar a estas personas a cumplir con este tipo de medidas está fuera del alcance de la acción pública. Como mínimo, y por su propio bien, estas personas deberían estar atentas a cualquier síntoma, y ante la más mínima molestia reportarlo a un médico, medicarse y hacer cuarentena. Así, este tipo de personas no solo minimizarían la probabilidad de ser víctimas fatales de la enfermedad, sino también, aunque no sea su motivación, evitar contagiar a otras personas que no tienen “vela en su entierro”.