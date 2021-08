Sensatez ante la nueva ola de contagios

La aceleración de la tasa de contagios de COVID-19 dejó de ser un fenómeno transitorio, como aparentaba hace un par de semanas, para convertirse en una amenaza con tintes de permanencia. Después de meses de aparente calma, de unas cuantas semanas para acá el país ha experimentando un vertiginoso ascenso en la cantidad de contagiados diarios, comportamiento similar al que están teniendo países vecinos como México, que esta semana también rompió récords históricos en la cantidad de contagios diarios, o la Florida, en la Unión Americana, donde la tasa de infectados también parece estar fuera de control. Toda la evidencia disponible apunta a que esta aceleración es por causa de la circulación en Guatemala de la temida variante delta. Según los expertos, esta nueva variante se propaga dos o tres veces más rápido que las anteriores; de esa cuenta, no sorprende que el promedio de contagios diarios durante los últimos dos meses se haya más que duplicado respecto del promedio de contagios del primer trimestre del año en curso: de unos mil nuevos infectados por día, en promedio, de enero a marzo, a más de 2 mil por día durante el último mes. Este comportamiento, de no haber un cambio súbito en el patrón de contagios, rápidamente podría superar los 5 mil contagios diarios.

Por más importante que resulte señalar con el dedo a los culpables de todo lo que se está haciendo mal desde la esfera pública, en el cortísimo plazo el manejo de la pandemia no cambiará radicalmente, razón por la cual no nos queda más que redoblar las medidas de precaución a nivel personal. Al fin y al cabo, como bien dicen las Sagradas Escrituras en la parábola de las diez vírgenes (Mateo 25, 1-13), quienes no estén vigilantes de lo que está por suceder, que no se quejen después de las consecuencias de sus actos. Aunque, según parece, esta variante es mucho menos letal que otras, el problema principal radica en que se multiplica mucho más rápido que las demás. Esta situación termina provocando, en el agregado, que más personas sufran complicaciones a causa de la infección, cuestión que ha quedado más que demostrada durante los últimos días, durante los cuales hemos visto cómo la capacidad instalada de los hospitales públicos y privados está siendo rebasada a causa de la cantidad de personas con complicaciones. Ante tal situación, independientemente de las decisiones que pueda tomar el Gobierno para intentar frenar los contagios, es imperativo que cada uno de nosotros reconozca el peligro que la situación actual representa.