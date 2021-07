Consulta popular en México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), está promoviendo una consulta popular contra cinco expresidentes mexicanos: Carlos Salinas de Gortari (1988-94), Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), Vicente Fox Quesada (2000-06), Felipe Calderón Hinojosa (2006-12) y Enrique Peña Nieto (2012-18). Esta consulta está programada para que se lleve a cabo el próximo 1 de agosto.

La pregunta que se dirigirá al electorado mexicano será la siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

El “esclarecimiento de las decisiones políticas” supone una ausencia de certeza y enorme ambigüedad, porque no se expresa, con absoluta concreción y precisión, cuáles son las “decisiones políticas” —las que, por cierto, son inherentes al desempeño del cargo de presidente de la República— que deberán ser objeto de esclarecimiento o investigación.

Por otro lado, el gobierno democrático representativo se basa en la voluntad mayoritaria de la población, en función de elegir a quienes ocuparán los cargos de elección popular o para decidir, en consulta popular, sobre cuestiones de especial trascendencia política, por ejemplo las reformas constitucionales; en tanto que el gobierno republicano supone la superioridad de la ley, lo que conlleva la administración de justicia y la deducción de responsabilidades legales contra los infractores de la ley, que se relaciona con lo que se indica en la pregunta de marras: “encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”.

La administración de justicia está a cargo de jueces competentes, imparciales e independientes, quienes deben sujetar su actuación a un debido proceso, observando al efecto las respectivas garantías procesales ​​—derechos a la presunción de inocencia, de defensa, de audiencia, a la igualdad procesal, ‘in dubio pro reo’, entre otras— y no de los ciudadanos a través de un referendo, sin que medie un debido proceso.

Por tanto, no procedería preguntar al pueblo sobre si se somete o no a proceso penal a un exgobernante, quien ya no goza del derecho de desafuero, por decisiones políticas adoptadas, sino que, por el contrario, el ente investigador, bajo control jurisdiccional, debe iniciar la investigación de los hechos punibles imputados y promover la respectiva persecución penal, en el marco de un absoluto respeto del debido proceso. Esto último también sería exigible si se tratara de imputaciones de tipo administrativo o civil.

Por consiguiente, en el marco de un absoluto respeto de las decisiones de las autoridades mexicanas, debe ser motivo de honda reflexión jurídico-política la consulta popular promovida por el gobernante AMLO, porque se están llevando a un plano estrictamente político-electoral asuntos cuyo juzgamiento podría corresponderles, con exclusividad, a los tribunales de justicia.