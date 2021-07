Vacunación y recuperación

En recientes declaraciones durante la cumbre del G-20 en Venecia, Italia, la número uno del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió: “El mundo se enfrenta a un empeoramiento de la recuperación (económica) a dos velocidades, provocado por las dramáticas diferencias en la disponibilidad de vacunas, las tasas de infección y la capacidad de proporcionar estímulos”. A lo que se refiere esta funcionaria es a que no todos los países están resultando igualmente beneficiados por la recuperación económica mundial después del “Gran Cierre” de 2020. Los datos más recientes indican que los países más exitosos con sus planes de vacunación y con el manejo de su política económica muestran signos de recuperación más fuertes y sostenibles que los países que se han quedado rezagados, un peligroso riesgo para la economía mundial y para una pronta finalización de la situación de crisis que el mundo vive a causa del nuevo coronavirus. En este momento, tal como lo delineara esta experta, la apuesta más rentable para el mundo desarrollado sería apoyar a los países en desarrollo a agilizar sus procesos de vacunación. Esto no solo permitiría a los países en desarrollo regresar más rápidamente a una nueva normalidad, sino también minimizar la probabilidad de que aparezcan nuevas variantes del virus cada vez más peligrosas y virulentas.

En palabras de Georgieva, comprometer a los países desarrollados a apoyar los planes de vacunación del resto de los países representaría un verdadero cambio global en la forma en que se ha jugado el juego contra la pandemia. Aunque es muy pronto para saber cómo los países desarrollados responderán a este llamado, probablemente esta sea la única posibilidad real para países como el nuestro de vencer a la pandemia. En caso de no caer estas palabras en terreno fértil, es importante comprender que una recuperación económica a dos velocidades implica, a nivel internacional, que los países con mejores esquemas de vacunación se recuperen más sólidamente que los que no los tienen y, a nivel nacional, que los sectores más resilientes salgan rápidamente a flote mientras que otros, especialmente los que dependen de la aglomeración de personas y son más sensibles a las medidas sanitarias para contener los contagio, se van a pique, resultados que no convienen a nadie. Por más que, en promedio, los resultados macroeconómicos mejoren, esto no garantiza que los beneficios de la recuperación lleguen a todos los necesitados.