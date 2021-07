Evitar un nuevo cierre es responsabilidad de todos

Estrictamente hablando, la situación actual de los contagios es mucho más complicada y peligrosa ahora que en aquel entonces: hace exactamente un año, durante la última semana de junio de 2020 hubo cerca de 3 mil 500 nuevos contagios de COVID-19; durante el año en curso, la cantidad de contagios durante esta misma semana del año supera los 9 mil casos. El promedio diario de contagios durante la última semana de junio de este año es cercano a los mil 300 casos, mientras que en 2020 apenas superaba los 500; es decir, hay un incremento de casi 125 por ciento en relación con el año anterior. No obstante la gravedad de la situación actual, un nuevo periodo de confinación, como el que se vivió hace un año, parece imposible de repetir en estos momentos. La combinación entre temor e ignorancia respecto del contagio y consecuencias del nuevo coronavirus provocó que resultaran socialmente más aceptables las estrictas medidas adoptadas en ese entonces. Aunque no existen mediciones cuantitativas en relación con el grado de aprobación que tendría entre la población adoptar nuevamente medidas de control sanitario como las tomadas el año pasado, es bastante probable que tal disposición sea muy baja, si no nula completamente.

Las nuevas Disposiciones Obligatorias para la Contención y Prevención de Contagios por Hallazgo de Variantes VOC Alpha, Gamma y Beta del Virus SARS-CoV-2, emitidas ayer por el Ministerio de Salud, parecen ser el tipo de medidas extremas que el gobierno de turno está dispuesto a utilizar en esta materia. De esa cuenta, las disposiciones en cuestión constituyen una arriesgada apuesta en materia sanitaria, pero el “menor de los males” desde la perspectiva económica y de la aceptabilidad social de la medida. Estas disposiciones, desde la perspectiva de interrumpir lo menos posible el desempeño económico del país, resultan acertadas, aunque no desprovistas de importantes costos para decenas de miles de empresas y quienes dependen de ellas, y que desde la perspectiva de la salud pública vuelven a dejar en nuestras manos la mayor parte de la responsabilidad de evitar los contagios. Aunque el Ministerio de Salud carezca de la capacidad para monitorear estrictamente las disposiciones en cuestión y sancionar a los transgresores, es del interés de todos cumplir de manera unilateral con lo que estas establecen, con tal de evitar males mayores y, eventualmente, de no resultar efectivas este tipo de disposiciones, que el Gobierno deba recurrir a medidas más drásticas que nadie quiera ni apruebe y que resulten más costosas.