No se vale castigar a la población guatemalteca

Evidentemente, el Gobierno ha sido incapaz de gestionar y negociar eficiente y eficazmente la adquisición de vacunas contra el COVID-19. De todo ha sucedido, desde la imposibilidad de que COVAX —el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19—, dirigido por la Alianza Mundial para las Vacunas y la Inmunización, la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias y la Organización Mundial de la Salud, nos suministre las vacunas requeridas hasta una contratación anómala con intermediarios que ofrecieron proveer de la vacuna Sputnik V, producida en Rusia, con motivo de la cual pudieron haberse extraviado o desviado US$79 millones provenientes del erario.

Lo cierto es que, gracias a algunas donaciones, apenas se ha logrado vacunar al 1 por ciento de la población guatemalteca y que los ofrecimientos de donaciones de vacunas por parte de los gobiernos estadounidense, ruso y europeos no se han materializado y, según ha trascendido, la vacunación masiva de nuestra población podría demorarse años, aunque otros gobiernos de países amigos ya han logrado vacunar hasta el 50 por ciento de sus ciudadanos. La consecuencia funesta de esta parálisis gubernamental es que se ha disparado la espiral de contagios, así como de los fallecidos, debido a la letal enfermedad COVID-19 y sus variantes o mutaciones, que están y seguirán causando estragos en nuestro país.

Lo que no quisiéramos pensar es que las donaciones de vacunas prometidas se estén deteniendo o ralentizando como una manera de castigar al Gobierno guatemalteco por no haber hecho sus deberes; es decir, por haber incumplido con sus compromisos de lucha contra la corrupción, erradicación de la impunidad, fortalecimiento de los servicios públicos esenciales (educación, salud, seguridad, justicia e infraestructura física), ausencia de un sistema de justicia eficaz, combate frontal contra la desnutrición infantil, prohibición de monopolios, concentraciones y privilegios, así como la erradicación del hambre y de la miseria, que, según el Gobierno estadounidense, son causas eficientes de la migración ilegal de guatemaltecos hacia EE. UU.

Guatemala se ha convertido en un país paria en cuestión de vacunación contra el COVID-19, toda vez que esta es mínima, casi nula, lo que, indudablemente, mantiene atemorizada a la población, en medio de la tragedia diaria. No solo las condiciones socioeconómicas en nuestro país son deplorables, en términos generales, sino, como ya indicamos, la ola de contagios sigue creciendo, lo que mantiene desbordados los hospitales públicos. Sencillamente, el sistema de salud pública está colapsado y, por ende, estamos enfrentando una emergencia de impredecibles consecuencias, peor que el año pasado, sin que el Gobierno esté en condiciones de adoptar medidas creíbles, confiables y eficaces, lo que los mismos funcionarios del más alto nivel reconocen abiertamente, sin reservas.

Por tanto, desde esta tribuna del pensamiento lanzamos un SOS a la comunidad internacional para que nos rescate del olvido y del desgobierno en cuestión de lucha contra el COVID-19 en que nos encontramos, que está dando pie a que la pandemia nos consuma, como ocurrió en la segunda década del siglo pasado con motivo de la pandemia de la gripe española, que dejó tras de sí cerca de 150 mil muertos, lo que supuso que la población prácticamente se diezmara y que el régimen autoritario de Manuel Estrada Cabrera (1898-1920) se derrumbara.

Urge, entonces, que la comunidad internacional nos suministre vacunas para que podamos inmunizarnos y no enfermar y morir, como único destino posible. En todo caso, el Gobierno guatemalteco, derrumbado, ya reconoció que es impotente, por lo que no tenemos más alternativa que recurrir a los países amigos para que nos rescaten en esta grave coyuntura. Por favor, no nos dejen sucumbir en medio del caos.