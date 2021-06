Pandemia fuera de control

Altos funcionarios del Ministerio de Salud Pública advirtieron esta semana que la situación en relación con el COVID-19 estaba fuera de control. Seguidamente, demostrando una vez más la eterna validez de aquello de que es “más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio”, uno de estos funcionarios rápidamente responsabilizó a la población por la gravedad de la situación actual. Lamentablemente, sin que esto exculpe a ese ministerio de su demostrada incapacidad para lidiar con la pandemia, ese funcionario tiene razón. Dejando de lado los tecnicismos extremos que esgrimen los expertos en temas estadísticos, lo cierto es que la cantidad de nuevos contagios experimentó un significativo brinco durante las últimas semanas: entre Año Nuevo y Semana Santa, el promedio de nuevos contagios por día rondaba alrededor de los 600 casos por día; desde finales de Semana Santa hasta hoy, el promedio de nuevos contagios supera los 1,000 casos por día. Más claro que esto, imposible. Quien no haya entendido a estas alturas de la pandemia que el Ministerio de Salud poco o nada puede hacer para controlar la situación actual está profundamente equivocado.

Está claro que no podemos apostar por la vacunación masiva y acelerada como mecanismo de defensa contra la pandemia; también está claro que la puesta en práctica de severas medidas de confinamiento y de restricción a la movilidad tiene altos costos económicos para todos, pobres y ricos, así como que la inmensa mayoría de los guatemaltecos desean ardientemente volver a la normalidad a la que estábamos acostumbrados. La única opción que nos queda para transitar seguramente los meses o años que hagan falta para que termine la pandemia, nos guste o no nos guste, es seguir manteniendo la “guardia en alto”. Al final de cuentas, parece que los hechos terminan dando la razón a quienes al inicio de la pandemia pregonaban que el Gobierno no debía intervenir de manera alguna para frenar los contagios y que toda la responsabilidad en esa materia debería recaer en cada persona. Aunque teóricamente puedan estar equivocados quienes así piensan, en la práctica, dada la inefectividad gubernamental en materia de salud pública, la única defensa que tenemos contra el nuevo coronavirus es protegernos a nosotros mismos.