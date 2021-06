Premio Rey de España

elPeriódico fue galardonado con el premio internacional de Periodismo Rey de España al Medio Destacado de Iberoamérica. El galardón fue creado en conjunto por la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en 1983.

Casualmente, este premio es otorgado a elPeriódico en el año en que se celebra el vigésimo quinto aniversario de la fundación de dicho medio de comunicación. Cabe recordar que el 6 de noviembre de 1996, hace casi 25 años, inspirados en las libertades de conciencia y de expresión de ideas, convertimos en realidad el sueño de echar a andar un diario cuyas características fueran la verdad, la objetividad, la imparcialidad, la independencia de criterio, la tolerancia y el pluralismo.

Inequívocamente, nuestro esfuerzo se ha visto recompensado con creces por la preferencia de nuestros anunciantes y lectores, así como por el trabajo incansable y tesonero de nuestro noble y batallador equipo.

Mucha agua ha corrido bajo el puente desde aquel inolvidable e inefable 6 de noviembre de 1996. Desde un inicio nuestra cualidad distintiva ha sido el periodismo de investigación, que, a lo largo de los últimos 25 años, se ha convertido en un verdadero contralor ciudadano, en un genuino auditor social del desempeño de la función pública. La investigación periodística ha destapado y desentrañado escándalos de corrupción y ha revelado otrora inescrutables secretos de Estado.

Claro que nuestra existencia no ha sido fácil, porque no le conviene a los sempiternos enemigos de la libertad de expresión de ideas. Por tanto, hemos sido víctimas de la intolerancia y del abuso de poder, que se han traducido en cobardes intimidaciones, agresiones y ataques cibernéticos. Empero, no nos hemos amilanado, arrugado ni acobardado ante la adversidad ni ante los ataques y agresiones físicas y psicológicas. Nuestras reservas morales, nuestra profunda vocación democrática republicana, nuestros principios y valores claros y definidos, nos han dado la fortaleza espiritual y moral suficiente para no sucumbir y para seguir avanzando con paso firme, decidido y digno.

Luchamos por la instauración de una genuina democracia republicana, sustentada en un sólido Estado de derecho, bajo el cual: (i) Las leyes sean justas, aplicables a todos por igual, tanto a gobernantes como a gobernados; (ii) Se proscriban los privilegios, las ventajas, las prerrogativas y, consecuentemente, las discriminaciones; (iii) Se garantice la transparencia y el acceso a la información pública, no se permitan los excesos en el ejercicio del poder público, se exija la rendición de cuentas a los servidores públicos, se deduzcan responsabilidades legales a los funcionarios infieles, se persiga el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, se protejan y garanticen los derechos fundamentales, así como se privilegie el interés general y no el interés particular; (iv) Se acoja la meritocracia en el sector público y se proscriban los personalismos y el nepotismo en la designación de funcionarios; y (v) Se erradique la impunidad y se combatan con mano de hierro los actos de corrupción y los crímenes contra la administración de justicia pronta y cumplida.

El referido galardón es para la institución elPeriódico, que se debe no solo a los emprendedores que se embarcaron en tamaña aventura, hace 25 años, sino también a los editores, directores, redactores, periodistas, columnistas, editorialistas y reporteros, a nuestro equipo de diseño, sistemas, producción y comercialización, a los anunciantes, suscriptores y lectores de nuestras páginas. Estamos inmensamente agradecidos con quienes nos han apoyado y han creído en nosotros, y especialmente a nuestro Señor sin cuyas bendiciones no habríamos logrado tanto con tan poco.