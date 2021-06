Impugnación de la elección de magistrados de la CC en el CANG

Como es del conocimiento público, las designaciones de los magistrados titular y suplente de la CC, por parte de la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), recaídas en los abogados Néster Vásquez y Claudia Paniagua, fueron impugnadas ante la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales; y, por ende, dichos abogados no pudieron ser juramentados por el Congreso ni tomaron posesión de los cargos de magistrados de la CC el pasado 14 de abril.

La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad (LAEPC) establece que la designación de magistrados titulares y suplentes por el CSU de la Usac y por la Asamblea General del CANG se hará por mayoría absoluta de votos de los miembros presentes en el acto electoral en votación secreta.

Sin embargo, aunque los magistrados de la CC designados por la Asamblea del CANG, fueron elegidos por mayoría de votos y mediante voto secreto, se ha venido cuestionando la idoneidad de los designados, la que debió haber sido calificada por el Tribunal Electoral del CANG, previamente a inscribir todas las candidaturas.

Por otro lado, la LAEPC establece que los magistrados de la CC deberán ser escogidos preferentemente entre personas con experiencia en la función y administración pública, magistraturas, ejercicio profesional y docencia universitaria, según sea el órgano del Estado que lo designe.

Por tanto, las designaciones de los magistrados de la CC por la Asamblea del CANG deben recaer preferentemente en quienes hubieren ejercido la profesión de abogado. De esa cuenta, los aspirantes, a la hora de postularse, deben ostentar esa calidad, ya que, de lo contrario, tendrían impedimento absoluto para optar a las magistraturas.

Si el Tribunal Electoral del CANG no hubiese acatado la indicada disposición legal, las respectivas designaciones de magistrados de la CC deben ser declaradas inválidas y procederse a la repetición del respectivo procedimiento de designación.

Según informaciones de prensa, la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales declaró sin lugar la apelación presentada en contra de la elección de los abogados Vásquez y Paniagua. Contra esta última resolución se presentó un amparo ante una Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, aunque hay quienes sostienen que lo procedente era la presentación de una demanda contencioso-administrativa y no un amparo. De cualquier manera, dicho Tribunal no otorgó amparo provisional, por lo que el acto impugnado no quedó suspendido.

También se encuentran pendientes de resolver dos impugnaciones en contra de la convocatoria a la Asamblea del CANG, que se celebró el pasado 26 de febrero, y en contra de los resultados de dicha elección. A juicio de algunos interesados, estas últimas quedaron sin materia al haberse dictado la resolución de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, ya que esta se refiere a la misma cuestión, o sea al proceso electoral realizado en el CANG.

Lo que sí es cierto es que es irregular que los magistrados de la CC, tanto titulares como suplentes, cuyo periodo de funciones venció el 13 de abril de este año, continúen en funciones indefinidamente, aunque la LAEPC en este caso concreto lo permite.