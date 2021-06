Trigésimo sexto aniversario de la Constitución

El 31 de mayo de 1985 la Asamblea Nacional Constituyente, convocada al efecto, decretó la actual Constitución de Guatemala, aunque la misma entró en vigencia el 14 de enero de 1986, a excepción de algunas de sus disposiciones transitorias y finales, que cobraron vigencia el 1 de junio de 1985. O sea que el lunes pasado se celebró el trigésimo sexto aniversario de la actual Constitución, que, afortunadamente, sobrevivió al “autogolpe de Estado” perpetrado por el exgobernante Jorge Serrano el 25 de mayo de 1995.

La Constitución es el estatuto constitutivo y organizativo del Estado de Guatemala, que determina la validez material y formal de todo el ordenamiento jurídico, delimita las funciones y competencias de los órganos del Estado, asegura la plena vigencia, protección y defensa de los derechos humanos de la población, establece que su sistema de gobierno es republicano y democrático representativo, así como incorpora los principios de separación de poderes, supremacía constitucional, igualdad ante la Ley, seguridad jurídica, alternancia, economía de mercado, justicia social y rendición de cuentas.

Nuestra Constitución es relativamente joven en comparación con las de otros países, como EE. UU., México y Argentina. Ha sido enmendada una sola vez, después de que en la consulta popular celebrada el 30 de enero de 1994 se ratificaron reformas aprobadas por el Congreso (Acuerdo Legislativo 18-93).

Sin embargo, ha habido otros conatos de reformas, a saber: 1) el Congreso aprobó una reforma a raíz de los Acuerdos de Paz; empero, no fue ratificada en la consulta popular celebrada el 16 de mayo de 1999; 2) en 2012, el expresidente Otto Pérez presentó un proyecto de reforma constitucional, que no ha sido debatido en el Congreso; 3) en 2011, Asíes, la Usac y la URL presentaron una propuesta de reforma constitucional que no ha sido debatida en el Congreso; 4) en 2010, la CICIG propuso una reforma constitucional que no ha sido discutida en el Congreso; 5) En 2016, 52 diputados avalaron el proyecto de reforma constitucional elaborado por la CICIG y el MP, que no ha sido aprobado por el Congreso; 6) En 2008, 6 mil 480 ciudadanos, alentados por la asociación Guatefutura, solicitaron al Congreso que se reformara la Constitución que permanece sin discusión en el Congreso; y 7) en 2009, 73 mil 193 ciudadanos presentaron al Congreso un proyecto de reforma constitucional (PROREFORMA), que tampoco se ha discutido en el Congreso.

La Constitución decretada el 15 de septiembre de 1965 fue derogada después de 17 años de vigencia, la decretada en 1956 fue derogada después de siete años y la decretada en 1945 fue derogada después de nueve años. Por tanto, de las últimas cuatro constituciones guatemaltecas, la actual es la que más tiempo ha durado vigente y se espera que no pierda su vigencia nunca. Sin embargo, estamos convencidos que la vida institucional exige, de tiempo en tiempo, ajustes; y, por ende, la convocatoria al poder constituyente para el efecto resulta procedente en el marco de lo que establece la misma Constitución.