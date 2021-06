Visita de la vicepresidenta de EE. UU. a Guatemala

La vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, visitará Guatemala la próxima semana, según lo anunció el Gobierno estadounidense. Ha trascendido que durante su estancia en nuestro país la vicepresidenta Harris se interesará, entre otros, en los siguientes temas: violencia contra las mujeres, indígenas, LGBTQ y afrodescendientes; protección del medioambiente; fortalecimiento de la gobernanza; lucha contra la corrupción; migración ilegal; cooperación para abatir la pobreza; situación de las oenegés; promoción de inversión extranjera; combate a la delincuencia organizada transnacional; y donación de vacunas.

En relación a la promoción de inversión extranjera, la funcionaria estadounidense adelantó: “Abordar las causas fundamentales de la migración en el Triángulo Norte requiere un crecimiento económico sostenido e inversión. El sector privado tiene un papel importante que desempeñar. Hoy me reuní con líderes de empresas y organizaciones que anunciaron compromisos para invertir en la región”, a través de su cuenta de Twitter.

Según informaciones de prensa, concurrieron a la reunión representantes de Acción, Bancolombia, Chobani, Davivienda, Duolingo, Harvard TH Chan School of Public Health, Mastercard, Microsoft, Nespresso, Pro Mujer, The Tent Partnership for Refugees y del Foro Económico Mundial.

El plan de inversiones ha sido denominado “Call to Action” (Llamado a la Acción), por la vicepresidenta Harris, el cual se compone de seis áreas de desarrollo, cuya finalidad es apuntalar a los emprendedores de pequeñas empresas de la región, en el contexto de la economía digital y la tecnología financiera.

Concretamente, las áreas de enfoque del plan “Call to Action” son: agenda de reforma (respaldo a la transparencia y estabilidad para propiciar negocios); inclusión digital y financiera; seguridad alimentaria y agricultura climática; adaptación climática y energías limpias; educación y desarrollo de la fuerza laboral, y acceso a la salud pública.

Una cuestión crítica será la donación de vacunas contra el COVID-19, considerando que el Gobierno guatemalteco no ha conseguido garantizar suficientes vacunas, por diversas razones y justificaciones.

Sin duda, la crisis económica que vive la sociedad guatemalteca se debe, en gran medida, al impasse en que ha caído el Gobierno en materia de vacunación, que comparativamente se encuentra en una seria desventaja con respecto a otros países de la región.

En fin, la visita de la vicepresidenta Harris a territorio guatemalteco ha levantado expectativas positivas y esperanzadoras, y se espera que el encuentro entre los gobiernos estadounidense y guatemalteco fortalezca las relaciones bilaterales entre ambos países, así como que se aborde la problemática común con un espíritu de diálogo, cooperación, comunicación, sentido común y máxima colaboración.