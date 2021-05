Mal ejemplo del futbol

Para sorpresa de muchos, sobre todo para quienes comprenden los riesgos de la situación de contagios de COVID-19 en el país, lo sucedido el pasado jueves en el Estadio Municipal Santa Lucía Cotzumalguapa resulta alarmante. Dicho recinto lució abarrotado al cien por ciento de su capacidad en la final de ida de la Liga Nacional de Futbol; la gran mayoría de aficionados no usaban mascarillas, otros la usaban mal; no respetaban el distanciamiento social; y celebraban a todo pulmón, abrazados en grupo, cada uno de los cuatro goles de su equipo. En México, en un partido de las semifinales del balompié de aquel país se vivió una situación parecida; el Club Pachuca violó el aforo máximo establecido y terminó siendo multado por la Liga MX y por el Ayuntamiento de esa ciudad. Además, el club se vio obligado a disculparse públicamente por su negligencia en la observancia de la normas sanitarias; disculpa que resultaba obligada para tratar de limpiar la reputación de sus patrocinadores, cuyas marcas tristemente resaltaban en medio de un hervidero de contagios de COVID-19.

Aunque no tenga efecto sobre lo ya sucedido, todos y cada uno de los responsables en garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en este tipo de eventos: Municipalidad, Ministerio de Salud, Fedefut y Liga Nacional, deben dar una lección ejemplar a quienes resulten responsables de la flagrante violación de las medidas de protección sanitaria durante la final de ida. En caso no lo hagan, algo bastante probable, los flamantes patrocinadores de este deporte bien harían en monitorear que sus patrocinados cumplan con lo que manda la Ley. Para bien o para mal, mientras la vacunación no alcance un umbral crítico entre la población, la única defensa, literal y metafóricamente hablando, contra los contagios está en nuestras manos, narices y bocas. Es necesario comprender que si nosotros no nos cuidamos, nadie más lo hará en nuestro nombre. Ante esta dura realidad, la única herramienta al alcance de todos para evitar el recrudecimiento de los contagios, así como las costosas medidas a las que se recurren para evitarlos, es extremar los cuidados y respetar al pie de la letra las medidas de bioseguridad existentes. De no extremar estos cuidados, no existe garantía alguna que nos hayamos librado ya de costosas medidas, que otros países siguen utilizando, como cierres parciales o totales de la economía, toques de queda, paralización de ciertas actividades económicas o restricciones a la libre movilidad.