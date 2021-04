Desconfianza y cansancio en el combate contra el coronavirus

Las últimas medidas adoptadas para contener los contagios del nuevo coronavirus no han sido bien recibidas por nadie. Por supuesto, a quienes más afectó directamente tales medidas son a todos aquellos sectores económicos que de la noche a la mañana se vieron obligados a reducir sus operaciones a la cuarta parte de lo que estaban acostumbrados. Sobre todo, por tratarse de las actividades económicas que más golpeadas han resultado por la pandemia y las restricciones sanitarias que se han utilizado para evitar los contagios. Aunque en otros casos el impacto económico negativo no es de la misma magnitud, al final de cuentas este cambio súbito de disposiciones sanitarias termina siendo molesto y, en su mayoría, impredecible para la mayoría de la población. La incapacidad del Gobierno para planificar a mediano plazo la mejor forma para afrontar la pandemia ha quedado demostrada; lo errático de las medidas que se adoptan para frenar los contagios confunde hasta a los más fuertes defensores de las mismas; la lluvia de decisiones equivocadas termina por ahogar el impacto positivo de las acciones que se han tomado correctamente; y, para colmo de males, no existe evaluación alguna acerca de la efectividad de las medidas adoptadas para frenar los contagios ni de sus efectos económicos, aunque el Banguat y el FMI se empeñen en hacernos creer que la economía está mejor que nunca.

Si a lo anterior esto se suma las sombrías expectativas sobre el futuro del programa de vacunación contra la COVID-19, no debe causar sorpresa que una inmensa mayoría esté cansada de luchar contra la pandemia, sintiéndose totalmente frustrada por la forma en que se ha encarado el control de la misma. Aunque, correctamente, las autoridades respectivas podrían argumentar que hasta los países más desarrollados, ampliamente reconocidos por la calidad de su servicio civil y efectividad de sus gobiernos, están sufriendo el mismo tipo de problemas, esto no basta para recobrar, suponiendo que alguna vez existió, la credibilidad de las autoridades en relación a la forma en que se está abordando el problema. Al final de cuentas, lo único que queda por hacer, por el bien de nosotros mismos, es seguir manteniendo la guardia en alto y tomar todo tipo de precauciones para evitar los contagios; al final de cuentas, todo apunta a que en esta materia, tal como dice la Sagrada Escritura, “la salvación es personal”.