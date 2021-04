Juramentación y toma de posesión de los magistrados de la CC

El pasado 14 de abril fueron juramentados ante el Congreso, tal como lo ordena la Constitución y el Decreto Número 3-2021 del Congreso, y tomaron posesión de sus cargos los siguientes magistrados titulares y suplentes de la CC: Rony Eulalio López, designado por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC); Roberto Molina y Wálter Jiménez, designados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Dina Ochoa y Luis Rosales, designados por el Congreso; y Leyla Lemus y Juan José Samayoa, designados por el Presidente en Consejo de Ministros.

Quedaron pendientes de ser juramentados y de tomar posesión los abogados Gloria Porras, designada como magistrada titular por el CSU de la Usac, y Néster Vásquez y Claudia Paniagua, designados como magistrados titular y suplente por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), en virtud de que en contra de dichas designaciones penden impugnaciones, por lo que, de conformidad con la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad (LAEPC), deberá esperarse hasta que las mismas sean sustanciadas y resueltas en definitiva.

En todo caso, la LAEPC dispone: “La designación de magistrados por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y por la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala podrá ser impugnada conforme a la Ley; pero, mientras se resuelven las impugnaciones, continuarán actuando los magistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos”.

La designación de la abogada Gloria Porras fue impugnada, según ella misma relató, con base en que no cumple con el requisito especial de experiencia en “docencia universitaria” para ser designada por la Usac (academia), y que no fue electa mediante “votación secreta”, como lo establece la LAEPC, sino pública. Según informaciones de prensa, el CSU de la Usac no admitió para su trámite la impugnación, a pesar de que existe abundante jurisprudencia constitucional en el sentido de que ninguna autoridad administrativa puede rechazar de plano las impugnaciones que se presenten contra resoluciones administrativas. De esa cuenta, el interesado accionó de amparo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y este lo amparó provisionalmente y ordenó que la impugnación fuera admitida para su trámite por el CSU de la Usac.

En todo caso, cabe recordar que no es la primera vez que se impugna la designación de magistrados de la CC por el CSU de la Usac. En 2006 se impugnó la designación del abogado Mario Pérez Guerra y en 2011 la del abogado Mauro Chacón Corado. En ambos casos las impugnaciones retrasaron la juramentación y toma de posesión de los designados.

Por otro lado, la designación, mediante elección en asamblea del CANG, de los abogados Néster Vásquez y Claudia Paniagua fue impugnada por falta de idoneidad, a través de un recurso de apelación que debe ser conocido y resuelto por la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales. De esa cuenta, en tanto esto no suceda la impugnación subsiste.

Consecuentemente, desde la perspectiva estrictamente jurídica, los abogados Gloria Porras, Néster Vásquez y Claudia Paniagua no pueden ser juramentados ni tomar posesión de los cargos de magistrados de la CC, por lo que deberán seguir en funciones, por tiempo indefinido, el abogado Francisco de Mata, quien ocupa el cargo de magistrado titular designado por el CSU de la Usac, para el periodo 2016-2021, y la abogada María Cristina Fernández, quien ocupa el cargo de magistrada suplente, designada por el CANG, para el periodo 2016-2021, y suple al magistrado titular designado por el CANG, Bonerge Mejía, quien falleció en septiembre de 2020.