Cooperación internacional y migración

La semana que termina estuvo marcada por la visita de la delegación estadounidense de alto nivel para tratar, entre otros temas, el problema de la migración ilegal de cientos de miles compatriotas. El nombre de Ricardo Zúñiga, líder de la referida delegación, se suma a la larga lista de enviados de aquel Gobierno al istmo centroamericano para tratar el problema de la migración y sus causas raíz. Bajo distintas circunstancias agravantes, el caso de la pandemia en el caso de Zúñiga y la pugna en relación a la CICIG en el caso de los dos enviados en tiempos de Trump, y dando prioridad a distintos representantes de la sociedad civil en cada caso, las conclusiones a las que se llegan son las mismas: la migración irregular hacia EE. UU. es producto de los graves problemas institucionales que afectan a los países de la región, especialmente de los altos niveles de corrupción a todos los niveles de gobierno; de los problemas de inseguridad provocados por las actividades del crimen organizado, pandillas y narcotráfico; y la proverbial incapacidad de la estructura económica existente para generar empleos productivos en gran escala.

No obstante, pareciera que los gobiernos de EE. UU., independientemente de su orientación política, siguen sin encontrar una llave mágica para eliminar cada una de estas causas, raíz de la migración irregular hacia su territorio. A pesar de los miles de millones de dólares de fondos de cooperación que han dedicado a estos propósitos, salvo contados casos de éxito en áreas muy específicas, pareciera que el impacto de dicha ayuda no ha tenido el impacto deseado. Aunque nadie esperaría que un país se desarrolle con base a este tipo de ayuda, basta con ver el caso nicaragüense para darse cuenta de ello, como mínimo se esperaría que algún impacto positivo tuviera esta ayuda sobre las poblaciones más necesitadas; no estaría muy alejado de la verdad afirmar que mientras más ayuda de este tipo recibe el país, más emigran los guatemaltecos en busca de mejores oportunidades económicas. Cuestión que debería llamar la atención a los responsables de la misma para evaluar mejor el destino que están teniendo esos fondos y su impacto, así como para evaluar qué tanto se alinean las prioridades de la cooperación con las necesidades reales de la población y qué tan efectivos han sido los canales que hasta ahora han utilizado.