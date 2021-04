Desinformación para la vacunación

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) anunció que el jueves 1 de abril se iniciaría la fase 2 del Plan Nacional de Vacunación en contra del COVID-19, que cubriría a los adultos mayores de 70 años, así como a los adultos mayores de 50 años con las condiciones siguientes: hipertensión arterial que requiere medicamento, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, inmunosupresión (VIH, cáncer, uso de inmunosupresores) u obesidad.

Incluso, se anunció que la vacunación se llevaría a cabo en el Polideportivo Gerona, el parque Erick Barrondo y los campos del Roosevelt. Desde tempranas horas del jueves y viernes pasados se formaron largas colas de personas de la tercera edad, así como de personas arriba de 50 años con enfermedades crónicas.

No obstante, el MSPAS se retractó y anunció que solamente se estaba implementando la fase 1 del Plan Nacional de Vacunación que suponía la inmunización de adultos mayores de asilos, aunque los convocados ya estaban formando largas colas. Con bancos, protegiéndose con gorras y sombreros y bajo los fuertes vientos de estos últimos días, cientos de adultos mayores llegaron a los tres puntos de vacunación contra el COVID-19 que el MSPAS supuestamente había habilitado en la Capital.

Si bien, las puertas de estos centros de vacunación se abrieron a las 8 de la mañana, salvo algunos casos aislados, por razones de responsabilidad social, tal como lo informaron las autoridades de Salud, no se atendió a los cientos de personas convocadas, que, como ya se indicó, formaron largas filas en condiciones de alto riesgo de contagio.

Sin duda, resulta muy lamentable la desinformación divulgada, porque provocó que los adultos mayores, esperanzados en ser vacunados, llegaran a los centros previamente indicados por el MSPAS.

La denegación de vacunación en las puertas mismas de dichos centros fue intolerable, ya que, además de que evidenció la irresponsabilidad de las autoridades del MSPAS, generó un profundo malestar y frustración entre los adultos mayores, que, con razón, protestaron y dejaron sentir su indignación, sobre todo porque, en falso, se arriesgaron a hacer acto de presencia, en medio de un ambiente de alerta por el aumento de los contagios de COVID-19.

Si el MSPAS no estaba preparado o no contaba con la logística respectiva, lo procedente hubiera sido que anunciara, con anticipación, que la fase 2 del Plan Nacional de Vacunación no se iniciaría el pasado jueves 1 de abril, como, por razones políticas, se había anunciado inicialmente. Esto atendiendo a la debida consideración y respeto que merecen nuestros adultos mayores, quienes no son ciudadanos de segunda clase, sino de primerísima atención y prioridad. Tarjeta roja para las autoridades del MSPAS.