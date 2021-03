La revancha de Evo Morales

El régimen socialista de Bolivia, presidido por Luis Alberto Arce Catacora, subordinado de Evo Morales, ha encarcelado a la expresidenta interina (2019-20), Jeanine Áñez Chávez, bajo los cargos de “sedición, terrorismo y conspiración”, por haber dado un “golpe de Estado” en contra del gobierno de Morales. En todo caso, cabe recordar que Áñez Chávez asumió el cargo de presidenta interina de Bolivia después de que el exgobernante Evo Morales se viera obligado a renunciar, a raíz de las protestas masivas en contra del fraude electoral perpetrado por el régimen bolivariano de Morales el 20 de octubre de 2019.

El gobierno de Morales se derrumbó después de que la OEA hizo público el informe de auditoría sobre las elecciones celebradas el 20 de octubre de 2019 en Bolivia, en el cual se revelaron graves anomalías, irregularidades e inconsistencias en el escrutinio electoral.

Morales, antes y después de su renuncia, denunció la perpetración de un “golpe de Estado” en su contra, aunque la opinión pública nacional e internacional tenía claro que el mismo Morales fue quien atentó contra la institucionalidad democrática boliviana, ya que, por un lado, forzó su postulación a la reelección presidencial, a pesar de que la Constitución de Bolivia lo prohíbe expresamente; y, por otro lado, consumó un fraude electoral para impedir un balotaje entre él y el presidenciable opositor Carlos Mesa, ya que sabía que en una segunda vuelta perdería las elecciones. Es decir, que Morales perpetró una suerte de “autogolpe de Estado”, al igual que los regímenes de Nicolás Maduro en Venezuela, Manuel Zelaya en Honduras y Daniel Ortega en Nicaragua.

Por tanto, no hay duda de que la caída de Morales no fue consecuencia de un “golpe de Estado”, aunque las cajas de resonancia bolivarianas hicieran eco a la infundada denuncia Morales, sino que fue producto de que él se puso al margen de la Ley y lo que procedía era la aplicación de la misma y la imposición de las sanciones penales correspondientes, lo que no ocurrió debido a que la Fiscalía de Bolivia no imputó cargos a Morales, por “sedición”, casualmente un mes antes de que Arce Catacora accediera al poder (8 de noviembre de 2020).

La expresidenta interina Áñez Chávez garantizó la celebración de elecciones justas y limpias el 18 de octubre de 2020, en las cuales se eligieron presidente y vicepresidente, senadores y diputados. Arce Catacora resultó electo como presidente de Bolivia, postulado como presidenciable por el Movimiento al Socialismo (MAS), cuyo líder máximo es Evo Morales, lo que acredita la transparencia e imparcialidad de los comicios.

Junto a Jeanine Áñez Chávez fueron detenidos sus exministros de Justicia, Álvaro Coimbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, y el oficialismo boliviano también exige la detención inmediata de los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, principales líderes de la oposición política.

El director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, a raíz de los encarcelamientos políticos indicados, ha hecho un llamado urgente a toda la comunidad internacional a reaccionar a lo que él denomina como un “irrespeto al Estado de derecho” que se está cometiendo en Bolivia. Asimismo, Vivanco afirma que las órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía de Bolivia en contra de la expresidenta interina Áñez Chávez y otros, carecen de pruebas y evidencias.