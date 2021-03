La revolución feminista continúa

Hoy 8 de marzo de 2021, en las calles de todo el mundo, se escuchan las voces y el jolgorio de las mujeres, pese a la pandemia, a los militares, a las iglesias y a los corruptos que quisieran silenciarlas. En Guatemala, la matanza de mujeres y niñas –que ha alcanzado niveles de horror, como suele ser en todo lo relacionado con violencia– no ha podido detener las históricas luchas de las mujeres, porque la injusticia no puede contra el deseo de bienestar que seguimos abrigando día a día. Y tampoco va a poder callarnos ni pararnos, porque somos muchas las que compartimos convicciones y fuerza para enfrentar al sistema patriarcal, como se ha venido haciendo desde hace siglos, hasta que este régimen despótico y brutal quede destruido, como un pésimo recuerdo, como una pesadilla atroz.

La fuerza que nos acompaña viene de todas las que, desde la antigüedad, tuvieron el valor de desobedecer los mandatos y obligaciones de la sumisión. Pero sobre todo, esa potencia es la que hace que millones repitamos exigencias comunes, como la de vivir libres de violencia y ejercer el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y vidas. Reconocer que heredamos saberes y experiencias, y que además, los podemos reunir en nuestras propuestas políticas, nos hace sentir capaces de vencer al régimen sanguinario del gobierno de los machos.

Quienes ahora somos las más añosas del movimiento, vemos con esperanzas la presencia y la energía de las jóvenas que, desde sus organizaciones y en lo personal, defienden su derecho a andar en las calles, en cualquier lugar y hora, como a ellas les parezca, sin culpas ni miedos. A través de las artes, la tecnología, la comunicación, los rituales y otras muchas formas creativas, ellas siguen haciendo visible lo que estos regímenes conservadores pretenden ocultar: la abismal desigualdad, los obstáculos que precisamos superar, para salir de los cautiverios y los castigos que el patriarcado ha impuesto como “orden natural”. Pero más allá de desenmascarar, sensibilizar y denunciar, lo que buscamos es ir construyendo relaciones armónicas sin jerarquías ni autoritarismos, ni la odiosa dominación que solo por la fuerza bruta se ha logrado perpetuar.

Las feministas en Guatemala, de distintas procedencias y signos, somos un gran movimiento que ha alcanzado logros, a pesar de las adversidades y hostilidad que nos rodean. Gracias a la tenacidad de las mujeres de los distintos pueblos, así como de cientos de compañeras que ya no están con nosotras, hoy podemos estudiar, trabajar, hacernos autónomas, con la claridad de ser merecedoras de justicia y bienestar. Desgraciadamente las instituciones colonialistas, racistas y excluyentes que manejan al Estado, están allí, prestas para armar guerras, con tal de continuar en el poder. Tomar conciencia de esas situaciones no nos arredra al extremo de paralizarnos, más bien nos hace asumir nuestra responsabilidad política de no callar, no aguantar, no tolerar más abusos y violaciones.

El apego a la vida, la indignación, la certeza de saber que la violencia contra las mujeres no es razonable ni normal, y sobre todo, saber que no estamos solas, nos da ánimos y fuerza para continuar transmitiéndoles a las que vienen detrás, que esta lucha cotidiana la libramos en las familias, en las calles, allí donde se mueven las ruedas que hacen girar al mundo.

En este Día Internacional de las Mujeres, hacemos un llamado para acuerparnos y acompañarnos en la lucha contra la impunidad y la violencia, y sobre todo, por las transformaciones estructurales que nos posibiliten algún día, a todas las personas, vivir en condiciones dignas que nos permitan ser felices y aportar para que Guatemala vuelva a florecer. La lucha feminista en Guatemala es longeva y resistente, aquí estamos y vamos a seguir.