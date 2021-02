El tema presupuestario no se olvida

No por el hecho que el tema vaya quedando sepultado bajo un cúmulo de desafortunados acontecimientos noticiosos, la correcta gestión presupuestaria deje de ser un tema importante para el país. El recrudecimiento de la violencia contra la niñez, el ecocidio provocado por el incendio del vertedero de AMSA, el ‘affaire’ Moto, entre otros tantos acontecimientos de importancia nacional, ciertamente han provocado que el tema de la readecuación presupuestaria haya pasado a un segundo plano en la discusión nacional. Aunque no es posible afirmar que el Gobierno haya utilizado dicha cascada noticiosa para desviar la atención pública en relación a decisiones cruciales que marcarán el destino institucional y económico del país durante los próximos años, tampoco se puede negar que la misma provocó que la atención de la opinión pública se enfocara en otros asuntos. A pesar de ello, interesantemente hemos visto como expertos e instituciones de investigación económica, que generalmente mantienen posturas diametralmente opuestas en este y otros temas, coinciden de repente en la necesidad de manejar prudentemente las finanzas públicas. Han de ser de tal magnitud los peligros que ven en estas personas e instituciones en el actual manejo de las finanzas públicas, que no les queda más que coincidir en la necesidad de manejar prudentemente el tesoro público, con tal de mantener “a flote” un barco que pareciera estar destinado a irse a pique de no cambiar su rumbo.

Salvo por estas constantes llamadas a la cordura fiscal, pareciera que, entre el cansancio de la opinión pública y los demás problemas que afectan al país, los asesores económicos cercanos a la Presidencia se salieron con la suya manteniendo a flote una propuesta de readecuación que carece de los principios mínimos para garantizar la sostenibilidad fiscal y el buen uso de los recursos públicos. Actitud que no sorprende a nadie, en esta materia la historia ha mostrado, salvo unas cuantas honrosas excepciones, que todo se reduce a que “el que venga atrás que arreé”; con que el barco se mantenga a flote mientras las autoridades de turno estén en el poder, todo lo demás sale sobrando. A pesar de ello, todavía existen funcionarios públicos y políticos independientes que podrían dar la batalla para introducir dentro de la propuesta de readecuación presentada por el Ejecutivo lo que al Minfin se le olvidó: reducir aún más el déficit fiscal proyectado, para disminuir así la dependencia del endeudamiento público; eliminar gastos innecesarios y priorizar los gastos restante; establecer fuertes “candados” para el uso de los fondos; acudir al Congreso para la aprobación de la readecuación presupuestaria; y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo.