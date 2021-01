Cuando reina la desconfianza

La autorregulación no es una opción que debe descartarse de entrada; en muchos ámbitos esta es una forma eficiente y efectiva para organizar un sinnúmero de actividades y procesos en la vida profesional, laboral, empresarial y social de cualquier pueblo. Ahora bien, para que esta funcione adecuadamente, como bien lo identifica la literatura sobre el capital social, es necesario que el vacío normativo sea llenado por elementos como las costumbres, la reciprocidad, los valores y la confianza, entre otros. En relación a este último concepto, su importancia radica en que permite a los ciudadanos un grado mínimo de certeza acerca que las decisiones que tomen otros en busca de su propio interés, serán apropiadas desde el punto de vista de los demás. Es decir, la certeza de que nadie, teniendo la oportunidad, abusará del vacío normativo en cuestión. En lo que al uso del poder público se refiere, la confianza es el elemento clave que nos permite anticipar, en ausencia de normativa precisa que rija su actuar, que las autoridades cumplirán con las obligaciones y responsabilidades que adquieren ante nosotros, anteponiendo el interés general al suyo propio. Para mala fortuna de quienes están ahora en el poder, a estas alturas de nuestra historia, y de su propio paso por el poder público, pesan más las malas experiencias e intervenciones previas que la simple declaración de buenas intenciones por parte de ellos.Da lo mismo que se trate de la elección de las nuevas cortes, de la readecuación presupuestaria, de la lucha contra la corrupción, la reconstrucción de los daños dejados por las tormentas tropicales o el combate a la pandemia. El caso más reciente de los problemas que acarrea la falta de confianza en las autoridades, por citar un ejemplo de tantos, es lo que sucede en el tema de la readecuación presupuestaria: en principio, a pesar que lo anunciado por el MINFIN suena relativamente bien, el problema radica en que la población no confía, y con razón, en las promesas de autorregulación de las autoridades. En estas circunstancias, lo que el Vicepresidente anunció unas semanas atrás durante una de las mesas técnicas al respecto (http://vicepresidencia.gob.gt/video/PRESUPUESTO-DE-INGRESOS-Y-EGRESOS-2021), presentar ante el Congreso la readecuación presupuestaria, con todos los riesgos que conlleva, resulta más creíble para poner límite al techo presupuestario y al endeudamiento que depender de la autorregulación de las autoridades. A los ojos de los gobernados no existe certeza alguna que los gobernantes, dejados a la “buena de Dios”, no terminen abusando del poder en su propio beneficio y en detrimento de la población.