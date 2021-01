Empatía es necesaria para frenar la pandemia

Indistintamente de cómo se le quiera denominar al particular episodio de contagios que vive Guatemala y el mundo, lo cierto del caso es que la situación actual es cada vez más preocupante. Sobre todo, por el hecho que la misma se estuvo vaticinando desde hace muchos meses atrás, así como se estuvo recordando también la importancia de no cejar en los cuidados personales y de cuidar a los demás. Al final, por la razón que sea, parece que pesaron más otro tipo de valoraciones que la responsabilidad de cada quien en el combate a esta pandemia. Según parece, mientras la pandemia persista, este tipo de problemas públicos de salud demandan altas dosis de responsabilidad individual por parte de todos y cada uno de nosotros. De cierta manera, la responsabilidad individual en esta materia, como en otras tantas circunstancias, tiene también un componente importante de empatía para con los demás. En el caso del COVID-19, para con las personas que día a día ponen en riesgo su propia salud, y la de los suyos, para brindar servicios médicos a quienes resultan contagiados por la enfermedad. Argumentar que uno paga impuestos, en el caso de la salud pública, o que uno paga por los servicios médicos, en el caso de la salud privada, para no tener un mínimo de empatía para con el personal médico resulta una excusa inaceptable.

Recientemente estuvo circulando en las redes sociales un supuesto pronunciamiento de la comunidad médica, que a pesar de no estar signado por alguna organización en particular, plantea un conjunto de duras preguntas y conclusiones que deberían ponernos a pensar acerca de la responsabilidad que todos tenemos en este asunto. En sus partes más duras, en relación la falta de responsabilidad de muchos para evitar los contagios, el referido pronunciamiento pregunta “¿por qué el personal de salud sí se tiene que sacrificar por la vida de la población inconsciente, indisciplinada, irreflexiva, insensata, imprudente, alocada y descuidada? ¿Por qué el personal médico y trabajadores de la salud, tienen que poner en riesgo su vida y la de sus familias por la tuya y la de los tuyos, que se vieron afectadas por tu irresponsabilidad e imprudencia? ¿Crees que la única vida que importa es la tuya y la de tu familia? ¡Estás muy equivocado ciudadano inconsciente! Hasta hoy han muerto valiosos servidores del sector de la salud, personas honorables y de bien, personas que dieron todo por mantener tu salud. ¿Crees esto justo? El personal del sector de la salud está agotado física y mentalmente y sobre todo decepcionado por tu falta de empatía. Bastaría un solo día de ausentismo de todo el personal para que de verdad valoraras lo importante que es tenerlos listos para atenderte”. La responsabilidad individual demanda también altas dosis de empatía para con los demás.