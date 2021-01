Nuevo Año: Mismos Problemas

El 2021, año en que celebraremos el bicentenario de la Independencia, será uno particularmente complicado. En sentido figurado, tal como acostumbraban los antiguos libros de medicina a calificar a ciertos tipo de padecimientos, Guatemala sufre de “enfermedades constitucionales”. Es decir, problemas políticos, jurídicos, sociales y económicos de tipo crónico, debilitantes y deformantes, capaces de provocar…

This content is for Suscripción Digital y Suscripción Digital + Impreso members only.