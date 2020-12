En el sector público no ha habido disposición para la austeridad, la responsabilidad, la transparencia, el control y la disciplina y eficacia fiscales. El mensaje siempre ha sido claro y ensordecedor: quien no vive del presupuesto estatal vive en el error. A juicio de los politiqueros, todo se resuelve con el gasto público, por lo que todos deben estar confiados en que el gobierno los salvará, los protegerá, los alimentará, los cuidará y los sacará de la pobreza, en el contexto de un Estado paternalista, todopoderoso e inmensamente despilfarrador.

Todo es fácil para el que no produce, para el que no tiene que velar por su empresa o negocio, ni por la conservación de su trabajo. Todo es fácil para el burócrata que gasta el dinero que no es de él, que pide y pide más y más, nunca menos, por supuesto. ¡Qué fácil es decretar impuestos y salarios, así como endeudar al Estado para gastar en funcionamiento estatal! ¡Qué fácil es gastar a manos llenas el producto de los impuestos y el dinero prestado! ¡Qué fácil es corromper para gastar sin oposición y sin críticos!

A inicios de su gobierno, el presidente Alejandro Giammattei anunció que el gobierno adoptaría medidas de austeridad, entre ellas, la reducción de gastos administrativos y de funcionamiento, la prohibición de compra de vehículos, a menos que sea autorizado por la Presidencia para los casos que sean de emergencia como ambulancias, autopatrullas y otros, la readecuación del recurso humano del Estado, así como la prohibición de la salida del país de los ministros y viceministros, salvo autorización presidencial.

“El fin, es ahorrar al máximo los recursos. Hemos dado la orden de que tiene que bajar entre 20 a 25 por ciento todos los gastos administrativos para poder aumentar los gastos de inversión”, expresó el gobernante.

En su oportunidad, le tomamos la palabra al actual gobernante de esta “operación austeridad”, esperanzados en que al fin se estaría deteniendo el despilfarro de fondos públicos y la corrupción escandalosa, que, por cierto, caracterizó a los regímenes de Alfonso Portillo (2000-4), Álvaro Colom (2008-12), Otto Pérez (2012-15) y Jimmy Morales (2016-20).

Por cierto, cabe traer a colación que, en abril de este año, el Gobierno de México, en función de profundizar la austeridad en medio de la emergencia del COVID-19, recortó hasta un 25 por ciento el sueldo de los altos funcionarios, así como la supresión del aguinaldo, y la eliminación de 10 subsecretarías (que en Guatemala son viceministerios). Asimismo, el Gobierno de Ecuador, dando un golpe de autoridad en medio de la emergencia sanitaria, rebajó el 50 por ciento de los sueldos de los gobernantes, ministros y diputados, entre otros, en tanto que, en mayo, se rebajaron los sueldos de diputados y senadores en Chile, así como de otros altos funcionarios públicos. Sin embargo, nos quedamos esperando que en Guatemala se siguiera el mismo ejemplo de la rebaja salarial decretada en México, Ecuador y Chile.

Sin duda, la “operación austeridad” debe suponer la reducción sustancial de los gastos de funcionamiento del sector público (desburocratización, rebaja de salarios de altos funcionarios, revisión de pactos colectivos de trabajo, supresión de dependencias y entidades gubernamentales, etcétera), la eliminación de los gastos superfluos (viáticos, gastos de representación, gasolina, guardaespaldas, vehículos, alimentación, transporte, ropa y demás); y, asimismo, la emisión de una política pública de disciplina fiscal, calidad, racionalidad y priorización del gasto público. ¡El gobierno tiene la palabra!