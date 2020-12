Importante reencuentro al más alto nivel

Como sabiamente reza el Evangelio según San Lucas, Capítulo 11, Versículo 17, “todo reino dividido contra sí mismo, es asolado; y una casa dividida contra sí misma, cae”. De cara a los grandes retos que afronta el país, es muy importante que las más altas autoridades del país hayan encontrado una forma de trabajar de manera conjunta, tal como lo hicieran saber en la breve conferencia de prensa de ayer. Por el bien del país, esperamos que las asperezas que aparentemente existían entre el Presidente y el Vicepresidente hayan desaparecido por completo. Lo que menos necesita Guatemala en estos momentos es una fuente adicional de incertidumbre y de problemas; suficiente hemos tenido ya con los problemas de salud pública asociados a la pandemia; deterioro de la infraestructura productiva producto de las tormentas; contracción en la demanda de exportaciones; pérdida de cosechas; contracción económica profunda en sectores clave de la economía. Un escenario suficientemente negativo como para añadirle problemas de tipo político y de gobernabilidad, no se diga conflictividad social y mayores niveles de polarización entre la población. La unión de mando es lo menos que podría esperarse desde el Ejecutivo para guiar al país durante los complicados tiempos que vive el país.

Claro está, no basta con una simple conferencia de prensa para recuperar la credibilidad perdida en esta materia; en este asunto lo que mandará serán los resultados. A pesar de lo parco de la conferencia de prensa, si algo quedó claro es que corresponde al Vicepresidente coordinar los gabinetes, no a nadie más; en esta coyuntura, la coordinación del Gabinete Económico será la prueba de fuego para este renovado protagonismo de la figura vicepresidencial, sobre todo en lo que respecta a la readecuación presupuestaria, la reconstrucción de la infraestructura y la reactivación económica. Para ello es necesario que los ministros a cargo de las distintas carteras no tengan duda alguna a qué “amo sirve”. Ya que, como dice el Evangelio según San Mateo, Capítulo 6, Versículo 24, “ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro”. En momentos como estos, en los cuales existen altos niveles de frustración entre la población, además de altos niveles de insatisfacción con la clase política, especialmente con la gran mayoría de diputados de la alianza oficialista, y desconfianza hacia el sistema de justicia del país, lo mínimo que podría esperarse de las más altas autoridades del Ejecutivo es que trabajen de manera armoniosa en la búsqueda de soluciones a los problemas del país.