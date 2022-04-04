Una escuela bicentenario para el hermano del exdiputado

Inspira Construcciones, de Juan Carlos Lemus Salvatierra, hermano del exdiputado Marco Antonio Lemus Salguero, empezó a ser favorecida por el actual gobierno y en menos de tres años ha obtenido cerca de Q58 millones en adjudicaciones de obra pública.
Pável Tuc / AudionotasUna escuela bicentenario para el hermano del exdiputadoPável Tuc / AudionotasUna escuela bicentenario para el hermano del exdiputadoPável Tuc / AudionotasUna escuela bicentenario para el hermano del exdiputado<iframe src='https://elperiodico.com.gt?action=embed_zoomsounds&type=player&margs=eyJjb25maWciOiJkZWZhdWx0Iiwic291cmNlIjoiaHR0cHM6XC9cL2Nkbi5lbHBlcmlvZGljby5jb20uZ3RcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjJcLzA0XC8wNDE1MTYwM1wvVW5hLWVzY3VlbGEtYmljZW50ZW5hcmlvLXBhcmEtZWwtaGVybWFuby1kZWwtZXhkaXB1dGFkby5tcDMiLCJ0eXBlIjoiIiwid3BQbGF5ZXJQb3N0SWQiOjY2OTk3MSwicGxheWZyb20iOiIiLCJhcnRpc3RuYW1lIjoiUFx1MDBlMXZlbCBUdWMgXC8gQXVkaW9ub3RhcyIsInRoZV9wb3N0X3RpdGxlIjoiVW5hIGVzY3VlbGEgYmljZW50ZW5hcmlvIHBhcmEgZWwgaGVybWFubyBkZWwgZXhkaXB1dGFkbyIsIml0ZW1fc291cmNlIjoiaHR0cHM6XC9cL2Nkbi5lbHBlcmlvZGljby5jb20uZ3RcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjJcLzA0XC8wNDE1MTYwM1wvVW5hLWVzY3VlbGEtYmljZW50ZW5hcmlvLXBhcmEtZWwtaGVybWFuby1kZWwtZXhkaXB1dGFkby5tcDMiLCJpdGVtX3RodW1iIjp7InVybCI6Imh0dHBzOlwvXC9jZG4uZWxwZXJpb2RpY28uY29tLmd0XC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDIyXC8wMVwvMTYwNzIxMjZcL0F1ZGlvbm90YXMtSlBHLmpwZyIsImlkIjo2MjYxOTQsImFsdCI6IiIsInNvdXJjZSI6ImxpYnJhcnkifSwiaXRlbV9yZXBsYWNlX3NvdXJjZSI6IiIsInBvc3RfY29udGVudCI6IiIsInR5cGVfbm9ybWFsX3N0cmVhbV90eXBlIjoib2ZmIiwicGxheV9pbl9mb290ZXJfcGxheWVyIjoiIiwiZW5hYmxlX2Rvd25sb2FkX2J1dHRvbiI6IiIsImRvd25sb2FkX2N1c3RvbV9saW5rX2VuYWJsZSI6IiIsImRvd25sb2FkX2N1c3RvbV9saW5rIjoiIiwid3JhcHBlcl9pbWFnZSI6eyJ1cmwiOiIiLCJpZCI6IiJ9LCJ3cmFwcGVyX2ltYWdlX3R5cGUiOiJ6b29tc291bmRzLW5vLXdyYXBwZXIiLCJwcm9kdWN0aWQiOiIiLCJhcnRpc3RuYW1lX2xpbmsiOiIiLCJfdGl0bGUiOiIiLCJfbWFyZ2luIjp7InVuaXQiOiJweCIsInRvcCI6IiIsInJpZ2h0IjoiIiwiYm90dG9tIjoiIiwibGVmdCI6IiIsImlzTGlua2VkIjp0cnVlfSwiX21hcmdpbl90YWJsZXQiOnsidW5pdCI6InB4IiwidG9wIjoiIiwicmlnaHQiOiIiLCJib3R0b20iOiIiLCJsZWZ0IjoiIiwiaXNMaW5rZWQiOnRydWV9LCJfbWFyZ2luX21vYmlsZSI6eyJ1bml0IjoicHgiLCJ0b3AiOiIiLCJyaWdodCI6IiIsImJvdHRvbSI6IiIsImxlZnQiOiIiLCJpc0xpbmtlZCI6dHJ1ZX0sIl9wYWRkaW5nIjp7InVuaXQiOiJweCIsInRvcCI6IiIsInJpZ2h0IjoiIiwiYm90dG9tIjoiIiwibGVmdCI6IiIsImlzTGlua2VkIjp0cnVlfSwiX3BhZGRpbmdfdGFibGV0Ijp7InVuaXQiOiJweCIsInRvcCI6IiIsInJpZ2h0IjoiIiwiYm90dG9tIjoiIiwibGVmdCI6IiIsImlzTGlua2VkIjp0cnVlfSwiX3BhZGRpbmdfbW9iaWxlIjp7InVuaXQiOiJweCIsInRvcCI6IiIsInJpZ2h0IjoiIiwiYm90dG9tIjoiIiwibGVmdCI6IiIsImlzTGlua2VkIjp0cnVlfSwiX3pfaW5kZXgiOiIiLCJfel9pbmRleF90YWJsZXQiOiIiLCJfel9pbmRleF9tb2JpbGUiOiIiLCJfZWxlbWVudF9pZCI6IiIsIl9jc3NfY2xhc3NlcyI6IiIsInBtcHJvX3JlcXVpcmVfbWVtYmVyc2hpcCI6IiIsIm1vdGlvbl9meF9tb3Rpb25fZnhfc2Nyb2xsaW5nIjoiIiwibW90aW9uX2Z4X21vdGlvbl9meF9tb3VzZSI6IiIsInN0aWNreSI6IiIsIl9hbmltYXRpb24iOiIiLCJfYW5pbWF0aW9uX3RhYmxldCI6IiIsIl9hbmltYXRpb25fbW9iaWxlIjoiIiwiX3RyYW5zZm9ybV9yb3RhdGVfcG9wb3ZlciI6IiIsIl90cmFuc2Zvcm1fdHJhbnNsYXRlX3BvcG92ZXIiOiIiLCJfdHJhbnNmb3JtX3NjYWxlX3BvcG92ZXIiOiIiLCJfdHJhbnNmb3JtX2tlZXBfcHJvcG9ydGlvbnMiOiJ5ZXMiLCJfdHJhbnNmb3JtX3NrZXdfcG9wb3ZlciI6IiIsIl90cmFuc2Zvcm1fZmxpcFhfZWZmZWN0IjoiIiwiX3RyYW5zZm9ybV9mbGlwWV9lZmZlY3QiOiIiLCJfdHJhbnNmb3JtX3JvdGF0ZV9wb3BvdmVyX2hvdmVyIjoiIiwiX3RyYW5zZm9ybV90cmFuc2xhdGVfcG9wb3Zlcl9ob3ZlciI6IiIsIl90cmFuc2Zvcm1fc2NhbGVfcG9wb3Zlcl9ob3ZlciI6IiIsIl90cmFuc2Zvcm1fa2VlcF9wcm9wb3J0aW9uc19ob3ZlciI6InllcyIsIl90cmFuc2Zvcm1fc2tld19wb3BvdmVyX2hvdmVyIjoiIiwiX3RyYW5zZm9ybV9mbGlwWF9lZmZlY3RfaG92ZXIiOiIiLCJfdHJhbnNmb3JtX2ZsaXBZX2VmZmVjdF9ob3ZlciI6IiIsIl90cmFuc2Zvcm1fdHJhbnNpdGlvbl9ob3ZlciI6eyJ1bml0IjoicHgiLCJzaXplIjoiIiwic2l6ZXMiOltdfSwiX2JhY2tncm91bmRfYmFja2dyb3VuZCI6IiIsIl9iYWNrZ3JvdW5kX2hvdmVyX2JhY2tncm91bmQiOiIiLCJfYmFja2dyb3VuZF9ob3Zlcl90cmFuc2l0aW9uIjp7InVuaXQiOiJweCIsInNpemUiOiIiLCJzaXplcyI6W119LCJfYm9yZGVyX2JvcmRlciI6IiIsIl9ib3JkZXJfcmFkaXVzIjp7InVuaXQiOiJweCIsInRvcCI6IiIsInJpZ2h0IjoiIiwiYm90dG9tIjoiIiwibGVmdCI6IiIsImlzTGlua2VkIjp0cnVlfSwiX2JvcmRlcl9yYWRpdXNfdGFibGV0Ijp7InVuaXQiOiJweCIsInRvcCI6IiIsInJpZ2h0IjoiIiwiYm90dG9tIjoiIiwibGVmdCI6IiIsImlzTGlua2VkIjp0cnVlfSwiX2JvcmRlcl9yYWRpdXNfbW9iaWxlIjp7InVuaXQiOiJweCIsInRvcCI6IiIsInJpZ2h0IjoiIiwiYm90dG9tIjoiIiwibGVmdCI6IiIsImlzTGlua2VkIjp0cnVlfSwiX2JveF9zaGFkb3dfYm94X3NoYWRvd190eXBlIjoiIiwiX2JvcmRlcl9ob3Zlcl9ib3JkZXIiOiIiLCJfYm9yZGVyX3JhZGl1c19ob3ZlciI6eyJ1bml0IjoicHgiLCJ0b3AiOiIiLCJyaWdodCI6IiIsImJvdHRvbSI6IiIsImxlZnQiOiIiLCJpc0xpbmtlZCI6dHJ1ZX0sIl9ib3JkZXJfcmFkaXVzX2hvdmVyX3RhYmxldCI6eyJ1bml0IjoicHgiLCJ0b3AiOiIiLCJyaWdodCI6IiIsImJvdHRvbSI6IiIsImxlZnQiOiIiLCJpc0xpbmtlZCI6dHJ1ZX0sIl9ib3JkZXJfcmFkaXVzX2hvdmVyX21vYmlsZSI6eyJ1bml0IjoicHgiLCJ0b3AiOiIiLCJyaWdodCI6IiIsImJvdHRvbSI6IiIsImxlZnQiOiIiLCJpc0xpbmtlZCI6dHJ1ZX0sIl9ib3hfc2hhZG93X2hvdmVyX2JveF9zaGFkb3dfdHlwZSI6IiIsIl9ib3JkZXJfaG92ZXJfdHJhbnNpdGlvbiI6eyJ1bml0IjoicHgiLCJzaXplIjoiIiwic2l6ZXMiOltdfSwiX21hc2tfc3dpdGNoIjoiIiwiX2VsZW1lbnRfd2lkdGgiOiIiLCJfZWxlbWVudF93aWR0aF90YWJsZXQiOiIiLCJfZWxlbWVudF93aWR0aF9tb2JpbGUiOiIiLCJfcG9zaXRpb24iOiIiLCJoaWRlX2Rlc2t0b3AiOiIiLCJoaWRlX3RhYmxldCI6IiIsImhpZGVfbW9iaWxlIjoiIiwiX2F0dHJpYnV0ZXMiOiIiLCJjdXN0b21fY3NzIjoiIiwibGlua3RvbWVkaWFmaWxlIjo2Njk5NzF9' style='overflow:hidden; transition: height 0.3s ease-out;' width='100%' height='180' scrolling='no' frameborder='0'></iframe> La escuela, cuyo costo es de más de Q34 millones, está fabricada de paredes de PVC y le fue adjudicada a la empresa del hermano del exdiputado, quien empezó a proveer al Estado con la llegada del actual gobierno. Una constante del actual gobierno ha sido la adjudicación de contratos de obra pública a empresas vinculadas a diputados, exdiputados…
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