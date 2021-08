Disputa por compra de motos para la PNC

El Ministerio de Gobernación busca adquirir mil nuevas motocicletas para equipar a la Policía Nacional Civil.

El Ministerio de Gobernación (Mingob) continúa realizando millonarias compras para equipar a la Policía Nacional Civil (PNC) y la Dirección General del Sistema Penitenciario, sin embargo, dichas adquisiciones continúan siendo polémicas.

En junio pasado las autoridades de Gobernación intentaron adjudicar el proyecto de dispositivos de control telemático para los privados de libertad a empresarios allegados al presidente Alejandro Giammattei. También procuraron infructuosamente comprar botas para los agentes de la PNC por Q24.4 millones.

Ahora el Ministerio de Gobernación mediante una Junta de Licitación concedió el pasado 20 de agosto la compra de mil motocicletas tipo radiopatrulla para uso de la Policía Nacional Civil (PNC) a la empresa MTM, S. A. por una suma de Q29 millones 998 mil.

De acuerdo con los documentos publicados bajo el concurso identificado con el NOG 14349892 de Guatecompras la adquisición forma parte del Plan Operativo Anual (POA) y Plan Operativo Multianual (POM) de la PNC y pretende “incrementar la flotilla de vehículos tipo motocicleta que conforman el parque vehicular de la Policía Nacional Civil a nivel República”.

Ventas con el Estado

MTM, S. A. es una empresa proveedora del Estado desde 2014 y desde entonces ha obtenido Q39 millones 826 mil 219.50 en contratos con el Estado.

De acuerdo con los registros de Guatecompras ha sido proveedora de la Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla (Empornac), la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), la Municipalidad de Villa Nueva y el Ministerio Público (MP).

Su representante legal es Juan Alberto Charuc García, quien también tiene relación con las sociedades anónimas Direyma, Proyectos Diversos e Inversiones y Corporación El Quetzal.

Calidad versus precio: moto china versus moto japonesa

En la licitación se presentaron tres ofertas, la de MTM, S. A. fue la segunda más elevada. La empresa Canella, S. A. presentó una oferta de Q21 millones 990 mil, mientras que Agencia y Fábrica Honda, S. A. ofreció una propuesta que ascendía a Q34 millones 290 mil.

Agencia y Fábrica Honda, ofreció entregar motocicletas japonesas marca Honda. MTM propuso entregar motocicletas TMR una marca que es producida en China por la empresa Zhongzhen. Mientras que Canella ofertó motocicletas marca Yamaha, también de origen japonés.

Carlos Menocal, exministro de Gobernación, expresó que es positivo que las autoridades busquen mejorar el parque vehicular con el que cuenta la PNC, sin embargo, advirtió que desde su experiencia “en estos casos es mejor buscar marcas de alta duración y rendimiento comprobado que garanticen resultados”.

“Sin descuidar completamente el precio, creo que el Ministerio de Gobernación debe anteponer la calidad sobre el precio (de las motocicletas) y eso debería verse reflejado en los criterios de calificación de las bases del concurso”, comentó Menocal.

Al consultar las bases de licitación se pudo determinar que las autoridades de Gobernación dieron prioridad al costo sobre la calidad. La tabla de evaluación estipula 50 puntos para el mejor precio, 40 puntos para la calidad del producto y 10 puntos para el tiempo de entrega.

“El gran problema es que esas motocicletas (de la PNC) se utilizan las 24 horas del día y dado ese uso que se les va a dar considero que es altamente probable que en el corto plazo queden en desuso por el deterioro que van a sufrir y porque no hay un respaldo de marca reconocida”, comentó el exministro de Gobernación.

Menocal también indicó que las dos ofertas descalificadas cuentan con garantía de brindar un buen recurso a los agentes de la PNC. “Creo que Gobernación aún está a tiempo para enmendar lo actuado por su Junta de Licitación”, agregó.

Bases con dedicatoria

Sumado al debate sobre la calidad y precio de las nuevas radiopatrullas de la PNC, la empresa Agencia y Fábrica Honda, S. A. presentó el pasado 6 de julio una inconformidad contra las especificaciones técnicas contenidas en las bases de licitación del evento.

Específicamente la empresa reclama que la capacidad de potencia y capacidad cúbica (de las radiopatrullas) que requieren las autoridades podrían estar “dirigidos para beneficiar a una marca y modelo de motocicletas, impidiendo la participación de otras marcas”.

Las autoridades de la PNC establecieron que las motocicletas deben tener una capacidad de potencia de 18 a 22 caballos de fuerza y tonelaje de 190 a 250 centímetros cúbicos.

Otro punto de las bases de licitación que genera polémica es que al solicitar que la carcasa de aluminio en las luces led y que la bocina de la sirena de las radiopatrullas sea de aluminio “también dan indicio que dichas especificaciones van dirigidas a un proveedor de sirenas que no cumple con las normas y estándares de calidad estipulados para estos productos, los cuales son ISO y SAE, los que deben dar como garantía 60 meses”.

“Que estos equipos de señalización tengan carcasa o sean de aluminio en su totalidad indican que es una adaptación de un producto descontinuado, del cual no se cuente garantía del fabricante, o para vehículos que no son motocicletas, ya que las motocicletas no traen componentes de aluminio. El aluminio pierde su acabado, pintura y al romperse, fisurarse o dañarse, puede causar heridas, poniendo en peligro la vida (del conductor)”, detalla en su inconformidad la empresa Honda.

El Control Telemático

En junio pasado, el Ministerio de Gobernación, intentó entregar la implementación del control telemático de dispositivos electrónicos para los privados de libertad del Sistema Penitenciario a la empresa Innova Outsourcing, S. A. a cambio de Q244 millones 138 mil 310.

Sin embargo, tras una publicación de elPeriódico, el ministro de Gobernación, Gendri Rocael Reyes Mazariegos, dio marcha atrás y anuló la licitación.

elPeriódico documentó en su edición del 7 de junio que la empresa Innova Outsourcing es cercana al actual gobierno.

Esta cercanía con el actual gobierno generaba suspicacias debido a que a inicios del pasado año Innova donó el servicio para conectar a Internet las instalaciones del Centro de Gobierno en la zona 13 y los hospitales temporales para atender a los enfermos de COVID-19.

El 11 de abril del año pasado, la empresa Innova publicó en sus redes sociales que trabajaban “en unir a Guatemala con la mejor red cien por ciento fibra óptica, esta vez en las instalaciones del Centro de Gobierno en el domo de la zona 13”.

El 16 de abril de 2020, Innova volvió a publicar que el “equipo de Innova Telecomunicaciones, encabezado por nuestro director general Fredy García, está ya en Petén para continuar con la misión de conectar a todos los hospitales temporales habilitados para atender la emergencia COVID-19”.

Posteriormente el 25 de abril, la Presidencia publicó una fotografía en la que aparece Alejandro Giammattei junto a Fredy Estuardo García Santa María en las instalaciones del Hospital Temporal de Petén. Innova tomó la fotografía y publicó en redes sociales “estamos muy satisfechos en conjunto con nuestro presidente el doctor Alejandro Giammattei hacer entrega del hospital de Petén COVID-19, esperando en Dios que no sea necesario y con la satisfacción de haber entregado nuestro mayor esfuerzo y trabajo”.

En dicha fotografía se puede apreciar que el mandatario sostiene un dispositivo mediante el cual se pueden monitorear las cámaras de seguridad instaladas en el hospital temporal, mientras que García Santa María tiene en sus manos una caja con teléfonos.

Otro aspecto que demuestra la cercanía de Innova con las actuales autoridades de gobierno es que en junio del año pasado, el viceministro de Comunicaciones, Rodolfo Letona Montoya dio posesión a Víctor Manuel Esquivel Figueroa como gerente de Guatel.

Esquivel Figueroa fue empleado de Innova; según su hoja de vida laboró para dicha empresa de 2017 a 2019. Durante ese periodo se desempeñó como gerente de operaciones.

En septiembre de 2020, Guatel adjudicó a Innova un contrato para proveer un servicio de enlaces de datos por Q1 millón 489 mil 600. El contrato fue suscrito en diciembre pasado por Esquivel Figueroa, exempleado de Innova y ahora gerente de Guatel.

LAS BOTAS PARA LA PNC

Otro negocio fallido del Ministerio de Gobernción fue el intento de comprar 4 mil pares de botas tácticas para los agentes de la PNC a un precio de Q24 millones 400 mil a la empresa Abastecedora Global, S. A. cuando otro proveedor ofertaba Q18 millones 995 mil 200.

Tras una publicación realizada por elPeriódico, el ministro de Gobernación, Gendri Reyes, improbó lo actuado por la Junta de Licitación indicando que la empresa ganadora había incumplido con la certificación de calidad.