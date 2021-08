Los diputados morosos con el fisco

Mientras la mayoría de los contribuyentes individuales y empresas pasan apuros por cumplir sus obligaciones tributarias en medio de la pandemia provocada por el COVID-19, en el Congreso de la República al menos 34 legisladores no cumplen con presentar sus declaraciones de impuestos a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Los omisos que registran los diputados son variados. Algunos han incumplido con su declaración de pequeño contribuyente; unos no han presentado su declaración del Impuesto Sobre la Renta; otros no han declarado el Impuesto al Valor Agregado; otros están morosos en el pago del impuesto de circulación de vehículos, y en algunos casos la SAT ha indicado que no se les ha localizado en el domicilio fi scal reportado.

De acuerdo con la reglamentación de la SAT, por cada omiso mensual que tenga un contribuyente debe pagar una multa de Q150, además de los impuestos omitidos y otra multa equivalente al monto del impuesto omitido. Se desconoce el monto de los impuestos adeudados, toda vez que no hay declaración presentada y la SAT no publica los nombres de los contribuyentes ni los montos adeudados, por el secreto tributario.

Los más morosos

Entre los parlamentarios con más omisos destaca la diputada Sandra Carolina Orellana Cruz, quien, de acuerdo con la SAT, no ha presentado sus declaraciones de impuestos desde 2017.

Orellana Cruz representa a Zacapa y forma parte del bloque legislativo Unión del Cambio Nacional (UCN); anteriormente fue gobernadora de ese departamento. El legislador de Prosperidad Ciudadana, José Adolfo Quezada Valdés, tampoco cuenta con solvencia fiscal desde 2018.

La SAT reporta que no ha podido ubicar el domicilio fiscal de los diputados Carlos Napoleón Rojas Alarcón, de la UCN, y Aníbal Estuardo Rojas Espino, del bloque Visión con Valores.

La SAT debe cobrarles

Miguel Arturo Gutiérrez, analista económico, indicó que para él “no es ninguna sorpresa encontrar diputados que estén en situación de mora con el fisco”.

“Es una paradoja porque vemos que no existe voluntad por parte de los diputados de cumplir con la legislación tributaria que ellos mismos han aprobado”, comentó el economista que dirigió la SAT de 2012 a 2013.

Gutiérrez también señaló que la SAT debe establecer un proceso de cobro para que los legisladores cumplan con sus obligaciones tributarias como sucede con cualquier otro ciudadano.

“Esto golpea la moral de los contribuyentes, especialmente porque en esta crisis provocada por la pandemia del COVID-19 miles de ciudadanos y empresas hacen un esfuerzo por estar al día con el pago de sus impuestos”, concluyó el exjefe de la SAT.

Se pone al día El pasado 14 de julio, elPeriódico publicó que el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, había sido declarado como un contribuyente moroso ante la SAT. Tras la publicación, el legislador pagó sus multas tributarias y solo quedó pendiente de actualizar sus datos en el Registro Tributario Unifi cado.

Morosos en la Comisión de Finanzas

Entre los diputados que tienen omisos con la SAT figuran cuatro miembros de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda: Wálter Félix, Joel Rubén Martínez Herrera, Juan Carlos Rivera y Lázaro Zamora.

La Comisión de Finanzas y Moneda es la encargada de emitir dictámenes de las leyes sobre presupuesto nacional, endeudamiento público, temas fiscales y tributarios.