Ejército adjudica contrato a testaferro

En esta vivienda en la zona 1 funcionan al menos cinco empresas relacionadas entre sí, cuatro de ellas tienen al Ministerio de la Defensa como único comprador. En esta residencia reporta también su dirección la Constructora individual que tendrá a su cargo la reparación del hangar dos del Comando Aéreo del Norte por un monto de Q4.3 millones.

El Ejército concedió el mantenimiento y reparación del hangar para aeronaves número dos del Comando Aéreo del Norte a una empresa individual sin ninguna experiencia en los trabajos que se solicitan y cuyo dueño trabaja en realidad para un constructor vinculado al caso de plazas fantasma en el Registro de Información Catastral (RIC) durante el gobierno del Partido Patriota (PP).

La licitación, en la cual participaron nueve empresas, fue adjudicada a Construcciones Creativas, una empresa individual propiedad, según los documentos del Registro Mercantil, de Exal Miguel Córdoba Ramos, originario de Joyabaj, Quiché.

La adjudicación a Córdoba fue por un monto de Q4 millones 373 mil 171, una oferta Q341 mil 171 más cara que la propuesta más baja presentada por la empresa Constructora JMG.

Sin embargo, Córdoba Ramos trabaja a tiempo completo para la constructora individual Servicios Profesionales, propiedad de Óscar Guillermo Ramos Soberanis, señalado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el caso de plazas fantasma en el Registro de Información Catastral (RIC).

De acuerdo a los pagos de cuotas patronales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Córdoba Ramos labora para la empresa de Ramos Soberanis al menos desde diciembre de 2013.

El caso plazas fantasma

La CICIG presentó el caso plazas fantasma en el RIC en 2018, como una muestra más del despojo que hacían los funcionarios patriotas de los recursos del Estado, las confesiones de que quienes participaron en la estafa al Gobierno, así como las investigaciones de la Comisión determinaron que la institución era utilizada como una caja chica por distintos actores políticos, que contaban con una cuota de poder en esa institución.

A Ramos Soberanis se le acusa de peculado por sustracción y según la evidencia presentada por la CICIG, además de no cumplir con el trabajo para el que se le había contratado en el RIC, parte del dinero que este cobraba en la institución, era entregado a la cuñada de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, Sara Isabel Torras Trujillo de Baldetti.

La CICIG encontró depósitos de Ramos a la cuñada de la ex vicepresidenta (casada con Mario Baldetti Elías), quien utilizaba esos recursos para sus gastos personales.

Además, Ramos trabajó también al menos un mes para la Secretaría General de la Presidencia con el yerno del expresidente Otto Pérez, Gustavo Martínez Luna, en donde fue contratado bajo el renglón 029 y percibió al menos un salario de Q30 mil 852.54.

Al mismo tiempo que tenía estas plazas, Ramos Soberanis recibía contratos del Estado para su constructora por al menos Q28 millones 355 mil 313.69 durante los cuatro años del gobierno patriota.

En total, la empresa de Ramos Soberanis ha obtenido contratos por Q79 millones 47 mil 446.40 desde 2005 a la fecha y el proceso legal en su contra iniciado en 2018 por haber cobrado salarios sin presentarse a trabajar al RIC, no ha sido impedimento tras haberse destapado el caso, ya que en los últimos dos años ha recibido adjudicaciones por más de Q3.5 millones.

Contratista del Ejército

Durante los dos últimos años Exal Córdoba ha percibido Q7 millones 704 mil 210.54 en contratos con el Estado. En total, según el portal electrónico de Guatecompras, ha conseguido 112 adjudicaciones de distintas instituciones del Estado; sin embargo, más de la mitad han sido del Ministerio de la Defensa por un valor de Q7 millones 267 mil 916.4, es decir más del 94.3 por ciento de sus ingresos, provienen de la institución armada en los últimos años.

El año pasado Exal Córdoba y su “empresa” le dieron mantenimiento y repararon la piscina de entrenamiento militar por Q880 mil 509. Además le adjudicaron el remozamiento y el mantenimiento del Centro de Apoyo Logístico a un costo de Q351 mil 560.

Este año, Córdoba vendió dos máquinas tortilladoras al Ejército por un monto de Q86 mil 700 cada una. Este será el primer año en que Construcciones Creativas recibe un contrato que supera el millón de quetzales.

Sin experiencia

De hacer remozamientos, reparar piscinas y vender máquinas tortilladoras, Córdoba pasó a recibir una adjudicación por más de Q4 millones, sin embargo, en su experiencia con el Estado no aparece nada relacionado con el mantenimiento y reparación de un hangar.

Por esto, uno de los oferentes expuso una queja señalando que las bases habían sido modificadas para favorecer a un concursante.

La inconformidad fue presentada el pasado 14 de julio por el proveedor Álvaro Julio Franco Estrada en nombre de la empresa Constructora y Transportes JH, en su planteamiento señaló que el Comandante de la Fuerza Aérea autorizó la modificación de las bases eliminando el requisito de la especialidad 4321, referente a instalaciones eléctricas, sin explicar una razón técnica pese a que los trabajos solicitados se mantenían sin ninguna alteración.

Según Franco, al eliminar esa especialidad, se incurre en el riesgo de conceder el proyecto a una entidad que no tuviera esa experiencia, de hecho, la empresa adjudicada según el Registro General de Adquisiciones del Estado, no cuenta con esa especialidad, por lo que de no haberse eliminado ese requisito, Construcciones Creativas no podía ser asignada.

En su argumentación Franco señaló además que al modificar la fecha de presentación de ofertas también sin ningún argumento técnico, “daba a entender que desde ese momento existía colusión entre la unidad ejecutora y la empresa “Construcciones Creativas”, señala el reclamo.

Otra observación del constructor descalificado es que la Junta de Licitación en su afán de favorecer a Construcciones Creativas, otorgó un puntaje de 10 sobre 10 en el apartado de “experiencia”, “lo cual considero incorrecto e inverosímil”, indicó Franco.

Hasta el momento, el reclamo se encuentra en evaluación y no se ha decidido si se acepta o no la inconformidad, mientras tanto, el empleado de un señalado en casos de corrupción sin experiencia en el mantenimiento de hangares, ha obtenido la licitación del Ejército.



Socio del ex viceministro

elPeriódico dio a conocer en abril de 2012, cómo Óscar Guillermo Ramos Soberanis ayudó al ex viceministro de Comunicaciones Byron Pivaral a adquirir una propiedad valorada en más de Q10 millones en la zona 16. Ramos y Pivaral eran socios en la empresa Topografía Diseño y Construcción (Todico).

La publicación da cuenta de que Pivaral tras su paso en el Ministerio de Comunicaciones adquirió varias propiedades en distintos puntos del país. Y señala que Ramos Soberanis, durante su gestión recibió proyectos por más de Q36 millones, mientras un año antes solo había ejecutado Q1.7 millones.

Además, la publicación revela que se encontró que en varios de los contratos firmados por Ramos se consignaba como dirección un inmueble del que Pivaral era copropietario.



Uso de contrataciones para pagos y servicios varios; algunos ejemplos

Una red de empresas que trabajan para el Ejército

Ludvin Gudiel Córdoba Ramos es representante de siete empresas, todas ellas, según el portal electrónico de Guatecompras tienen como sede la misma dirección en la zona uno de la ciudad de Guatemala que reporta la empresa constructora adjudicada para la reparación del hangar.

Además del representante legal y la dirección, tienen otra cosa en común, la mayoría de ellas han tenido como único comprador al Ministerio de la Defensa. También entre 2016 y 2017 el Departamento de Control de Armas y Municiones del Ejército, mientras que en los últimos dos años el Comando Aéreo se ha convertido en su principal, y en algunos casos, único cliente del Estado.

Chipcom, ha vendido al Ejército desde aires acondicionados hasta máquinas tortilladoras, estas adquiridas de manera individual por distintas brigadas y por montos menores de Q90 mil para evitar una licitación, en total ha facturado Q8 millones 51 mil 525.27.

En tanto, la empresa Precisión en Negocios, también representada por Ludvin Gudiel, le ha vendido al Ejército distintos productos, desde grabadoras de video, hasta tuberías de cobre y tarjetas de acceso biométrico entre otras.

Nexus Solutions es otra empresa representada por Ludvin Gudiel y aunque solo tiene dos adjudicaciones con el Estado, ambas son del Ministerio de la Defensa. Una es por la filmación y edición de video publicitario por Q15 mil, mientras la otra es por el mantenimiento y reparación de computadoras por Q1,500, ambas en 2018.

Navegantes en Tecnología también está ubicada en la misma dirección que la constructora y al igual que la empresas anteriores tiene como comprador único del Estado al Ministerio de la Defensa.

La empresa representada por Ludvin Gudiel recibió 35 adjudicaciones por Q216 mil 411.90 en compras que van desde adquisición de tubos de PCV, compra de productos de limpieza, hasta mantenimiento de cámaras de circuito cerrado para la Dirección General de Armas y Municiones entre 2016 y 2017.

Otra de las empresas vinculada a Ludvin Gudiel es Importadora y Comercializadora Gauzy, también abastecedor favorito del Ejército y en estos dos últimos años, proveedor casi exclusivo del Comando Aéreo con diferentes productos, desde repuestos para vehículos, hasta estructuras metálicas, pasando por compra de licuadora para la cocina del Comando Aéreo Central, la empresa ha sido adjudicada con Q1 millón 484 mil 126.60.

Otra de las empresas ligadas a esta estructura de proveedores del Ministerio de la Defensa es Servicios Globales de Ingeniería CR, también representada por Ludvin Gudiel y con ventas al Estado por Q821 mil 632.77 casi todos adjudicados por el Ejército, también ubicada en la misma dirección de la zona 1.

La última de las compañías proveedoras exclusivas del Ejército es Grupo Avanza, adjudicada con Q4 millones 675 mil 737.57 con ventas de sofás, cámaras web, secadoras, drones y megáfonos entre otras adquisiciones.