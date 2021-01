El financiero “ad honorem”: primo del Ministro administra los fondos de Caminos

Desde hace más de cinco meses, Gerson Alexis Morales Hernández es quien da las instrucciones en la División Financiera de la Dirección General de Caminos (DGC) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), según fuentes de dicha cartera.

En sus manos ha estado la responsabilidad de velar por la correcta ejecución del presupuesto de la Dirección de Caminos que en 2020 ascendió a unos Q3.2 millardos así como coordinar, supervisar y aprobar el proceso de elaboración, registro y trámite de toda clase de documentos de pago a empleados, proveedores y contratistas del Estado.

Una enorme responsabilidad para una persona que ni siquiera figura en la planilla del Ministerio de Comunicaciones, es decir, que no está contratado en dicha dependencia por carecer del finiquito de la Contraloría General de Cuentas, debido a los múltiples reparos contables que tuvo durante su gestión como Director de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM) de la Municipalidad de Chicamán, Quiché, entre 2012 y 2015.

Aunque Morales no tiene plaza ni contrato, personal consultado señala que da órdenes, atiende a constructores, instruye a quien pagar y a quien no, dirige a voluntad las finanzas de la entidad caminera con la venia del subdirector administrativo de Caminos, Nery Alfonso Ramírez Revolorio, su jefe inmediato, y del mismo ministro Josué Edmundo Lemus Cifuentes, de quien presume ser primo.

Quien tiene la responsabilidad de firmar las órdenes de Morales es Pedro Toledo, el coordinador interino. Aunque Morales fanfarronea que asumirá dicho cargo en cuanto el Contralor General de Cuentas le arregle los reparos que tiene y le extienda el finiquito.

Mientras tanto, Morales ocupa la oficina del Coordinador Financiero, presume en las redes sociales y a sus amigos que es la mano derecha del ministro Lemus, que es él quien dirige las finanzas de la Dirección de Caminos y publica selfies en su perfil en Facebook con uniforme de la DGC, fotos de las actividades del Ministerio o supervisando trabajos en el campo con el ministro Lemus y su jefe y socio Ramírez.

28/08/2020. Gerson Morales publicó esta foto en su perfil de Facebook con su uniforme de la Dirección de Caminos. “Y ahora en qué estás ocupado” le preguntó un amigo sobre su foto. “De caminero jajaj”, respondió Morales.

Primos, amigos y socios

Según fuentes del partido Vamos, Gerson Morales es originario de Santa Cruz del Quiché al igual que Nery Ramírez, subdirector administrativo de Caminos. Mientras que el ministro Lemus es originario de Chicamán, Quiché, pero se conocen desde hace muchos años.

Morales y Ramírez son amigos y socios desde al menos octubre de 2017 en una empresa de capacitación denominada G&N Business School Entrepreneurship especializada en impartir cursos de ventas y neuromarketing (la empresa lleva las iniciales de sus nombres). Mientras que Morales es primo de Lemus por parte de su rama materna.

En las pasadas elecciones, Josué Lemus y Nery Ramírez se postularon como diputados por Quiché por el partido Vamos. Lemus en la primera casilla y Nery Ramírez en la casilla ocho. En tanto, Gerson los apoyó de manera personal ya que laboraba como financiero en la Municipalidad de San Andrés Sajcabajá, Quiché; y su cuñada Jennifer Karina Barrondo Ramos aportó una contribución en efectivo al partido Vamos en las pasadas elecciones, según reportes financieros entregados por ese partido al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En las elecciones de junio de 2019, Lemus fue electo diputado al Congreso por Quiché y el 14 de enero pasado fue nombrado ministro de Comunicaciones por el presidente Alejandro Giammattei, llevándose a su amigo Nery Ramírez a laborar a dicha cartera, primero como asesor y luego como subdirector administrativo de la Dirección General de Caminos, pese a carecer de experiencia en cargos públicos. Por su experiencia municipal, Morales llegaría un mes después a Caminos, a hacerse cargo de la división financiera y apoyar a Ramírez.

También el cuñado de Morales, Edwin Rubén Barrondo Ramos fue contratado para prestar servicios técnicos en la Dirección General de Caminos, devengando Q5 mil mensuales.

21/02/2020. Morales divulgó esta foto en Facebook con un comentario defendiendo la gestión de su primo, el ministro de Comunicaciones, Josué Edmundo Lemus Cifuentes.

20/02/2020. Gerson Morales publicó esta foto donde se le ve abrazado con su amigo y socio, Nery Ramírez, subdirector administrativo de Caminos. A la par, de espaldas, el ministro Josué Lemus, supervisando un recapeo de Covial.

La ONG del primo Morales

Además de la relación familiar, Morales y Lemus tienen una historia que los vincula cuando el actual Ministro de Comunicaciones, empezaba sus primeros tanes como constructor.

En 2006 Josué Edmundo Lemus fundó la constructora “Incol, Ingeniería y Construcción Lemus”, la cual empezó haciendo pequeñas obras para la Municipalidad de Chicamán.

Entonces proliferaba la creación de las ONG debido a que las municipalidades y entidades como el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) les delegaba la administración de fondos millonarios para obras públicas las cuales eran utilizadas por los alcaldes y diputados para adjudicar los contratos a sus constructores favoritos y beneficiarse económicamente.

En marzo de 2008, se creó la organización no gubernamental (ONG) Asociación de Desarrollo para la Paz (Adepaz) con Gerson Morales como presidente y representante legal.

Adepaz manejó más de Q81.5 millones provenientes del Estado que entregó por medio de 128 concursos a distintas empresas, entre ellas Incol, la constructora de su primo Lemus.

En total, elPeriódico pudo identificar tres concursos en donde la empresa Incol, de Josué Lemus, fue la favorecida por parte de Adepaz y su presidente Gerson Morales.

Los contratos fueron por Q1 millón 600 mil para “mejoramiento de caminos rurales en el municipio de Chinique, Quiché”, Q1 millón 444 mil 441 para “mejoramiento de una calle en Canillá, Quiché, y Q918 mil 404 para “mejoramiento de un camino rural en Chiché, Quiché”.

Dos de los concursos fueron adjudicados en 2008 y uno más en 2011. De 2008 a 2011 con el Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), fueron los mejores años para la empresa individual de Lemus, cuando recibió más de Q31.2 millones de los Q55.2 que proveyó al Estado de 2006 a 2014 cuando vendió su empresa para competir como diputado por Quiché con la UNE; aunque fue electo no pudo asumir la curul debido a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió que tenía impedimento por ser contratista del Estado.

24/10/2019. El Ministro designado de Comunicaciones, Josue Lemus, con su equipo de trabajo; le abraza su primo Gerson Morales.

20/02/20. Morales publicó esta foto “con el mejor ministro de Comunicaciones de la historia”. Le acompañan su cuñado Edwin Barrondo, Nery Ramírez y Guayner Vásquez Lemus, primo del Ministro, excandidato a Diputado de Vamos y quien acaba de ser nombrado Director de Educación en Quiché.

17/07/2018. Gerson Morales y su socio Nery Ramírez promocionando los talleres de neuromarketing de su empresa G&N Business School Entrepreneurship.

Compitiendo con el cuñado

En uno de los concursos que le adjudicó la ONG Adepaz de Morales, Lemus tuvo como “competidor” a su cuñado Milton Danilo Santizo Carías y su empresa “Construsa”, que de 2008 a la fecha ha tenido contratos con el Estado por más de Q100 millones.

En dicho “concurso”, el ahora ministro de Comunicaciones Lemus ofertó Q918 mil 404.72, mientras que su cuñado Santizo presentó una oferta por Q1 millón 366 mil 535.

Lógicamente, el contrato fue adjudicado a Lemus quien hizo la oferta más baja.

Rechazaron inconformidad contra Lemus

En el concurso para el mejoramiento de la calle en Canillá, Quiché, Acción Ciudadana, el brazo de Transparencia Internacional, presentó una inconformidad señalando que la empresa de Lemus no estaba inscrita en el registro de proveedores de Guatecompras por lo tanto no podía ser adjudicada, ya que es un requisito que deben cumplir las empresas.

La ONG de Morales se limitó a rechazarla y respondió: “En caso similar ya le emos (SIC) respondido cualquier informacion (SIC) adicional, recurrir a nuestras oficinas. Gracias.”

Una ONG cuestionada

Adepaz y su representante legal Gerson Morales, tienen varios señalamientos por la Contraloría General de Cuentas que incluso le impuso reparos por el manejo cuestionado de los recursos del Estado.

En una auditoría especial efectuada por la Contraloría, encontró que la Adepaz no publicaba en el portal de Guatecompras la documentación de los eventos que realizaba.

Además, tenían un registro deficiente de las operaciones contables en la caja fiscal de la Asociación.

Solo en el periodo fiscal 2009 Morales fue sancionado con dos multas por la Contraloría General de Cuentas, una por Q2 mil y otra por Q5 mil relacionadas con el mal manejo de los recursos públicos que administró la ONG en ese periodo.

Un “director financiero” con señalamientos

Morales Hernández fungió como Director de Administración Financiera Integrada Municipal (DAFIM) de la Municipalidad de Chicamán, Quiché, entre enero de 2012 y septiembre de 2015, durante dicho periodo Lemus y su empresa Incol se consolidaron como grandes contratistas de dicha comuna.

En 2017, el auditor interno de la Municipalidad de Chicamán descubrió un faltante de más de Q726 mil en las arcas municipales y entregó una denuncia ante el Ministerio Público.

El nuevo alcalde realizó una auditoría a los estados financieros de 2012 a 2015 y encontró, según el medio digital Ojoconmipisto.com, que el faltante no había sido reportado dentro de los informes de la Contraloría. Además tras la denuncia, varios vehículos adquiridos por la municipalidad empezaron a aparecer abandonados en las calles del municipio.

En una entrevista con dicho medio, Morales argumentó que el faltante correspondía a la administración 2008-2012; sin embargo, no mencionó las razones por las que no hizo la denuncia ante las autoridades. “Me di cuenta de eso, pero no presenté la denuncia porque no le corresponde al tesorero hacerlo”, expresó Morales a Ojoconmipisto.com.

Además, la Contraloría General de Cuentas presentó una denuncia penal en contra del Concejo Municipal 2012-2016 y varios funcionarios de la municipalidad, entre ellos Morales, quienes habrían contratado dos proyectos por más de Q7 millones de forma anómala.

“Se realizó una ampliación presupuestaria durante el ejercicio fiscal 2013 por un valor de Q7 millones, sin que existiera certificación del acta de aprobación por parte del Concejo Municipal. Tampoco se encontraron documentos donde conste la aprobación de la ampliación del presupuesto por parte del Concejo Municipal en las actas de sesiones.

De los contratos para los proyectos mencionados, se realizaron bajo el régimen de excepción, lo cual no corresponde para la contratación de obra pública, todo esto es contrario al Artículo 44 numeral 1.10 del Decreto 57-92 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.

Las compras por estado de excepción solo se pueden utilizar cuando sean muy necesarias y urgentes, no era el caso en Chicamán. El Concejo Municipal no está facultado para declarar estado de excepción.

Se comprobó que las entidades adjudicadas Construtec y Construtodo, no tienen la capacidad financiera y técnica instalada, por la razón que según el análisis de los estados financieros efectuados no tienen maquinaria, equipo y vehículos de su propiedad”, señaló entonces la Contraloría en su denuncia ante el Ministerio Público presentada el 10 de junio de 2018.

Tras dejar el cargo de director financiero en la Municipalidad de Chicamán en septiembre de 2015, Morales se dedicó a sus negocios personales hasta octubre de 2016 cuando entró a trabajar como Financiero en la Municipalidad de San Andrés Sajcabajá, Quiché, cargo que ejerció hasta enero de 2020, previo a llegar a la Dirección General de Caminos.

Ministro confirmado por el Presidente

El 29 de octubre pasado, el vicepresidente Guillermo Castillo recomendó al presidente Alejandro Giammattei destituir al ministro de Comunicaciones, Josué Lemus, luego de que durante una citación en el Congreso, el director de Caminos, Fredy Chojolan afirmó que se habían extraviado Q135 millones del presupuesto de dicha dependencia y que le habían falsificado unas firmas en unas transferencias presupuestarias, lo cual provocó un escándalo mediático y que el Ministerio Público (MP) iniciara una investigación penal.

El escándalo le costó el cargo a Chojolan y semanas después fue sindicado de favorecer con dos contratos de obra por más de Q100 millones a dos empresas de sus primos Romero Chojolan.

Mientras que el ministro Lemus y Nery Ramírez, subdirector administrativo, asesorado por Gerson Morales, quien estaba en la División Financiera de Caminos, tuvieron que salir a explicar que no se hicieron transferencias monetarias sino de espacio presupuestario para la ejecución de obras

Hicieron una modificación de Q19 millones 574 mil 790 de fondos de Provial que se asignaron a cuatro proyectos para la reposición de carreteras en Escuintla, Quiché, Guatemala y Petén y también realizaron una transferencia de Q115 millones que fue tomada de rutas principales, para la ejecución de rutas secundarias en departamentos.

Aunque el vicepresidente Castillo recomendó la destitución de Lemus, el 14 de enero pasado, el mandatario Alejandro Giammattei confirmó en sus cargos a todos sus ministros pese a las críticas y señalamientos en contra de varios de ellos por malos manejos.

La gestión de Lemus ha sido marcada por los constantes señalamientos a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) y a la Dirección de Caminos de beneficiar a un grupo de constructores allegados a sus autoridades con contratos millonarios.