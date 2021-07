EE. UU. se plantea pedir a vacunados el uso de mascarilla

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos se plantean volver a recomendar que los vacunados contra el COVID-19 vuelvan a llevar la mascarilla, ante un aumento de contagios que está llevando al país “en la dirección equivocada”.

Así lo indicó ayer el principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci, tres días después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) aseguraran que por el momento no había ningún cambio en su política sobre el uso de mascarillas.

“Eso se está considerando activamente”, dijo Fauci en una entrevista con la cadena CNN, al ser preguntado si el Gobierno podría volver a recomendar que los vacunados lleven mascarilla, especialmente en interiores.

Fauci confirmaba así las informaciones de varios medios de que Estados Unidos se está planteando cambiar sus recomendaciones sobre el uso de mascarillas, unos rumores que la directora de los CDC, Rochelle Walensky, trató de minimizar el jueves al asegurar que por el momento no había cambios en su política.

El principal epidemiólogo del país, que también es asesor del presidente estadounidense Joe Biden, dijo que él forma parte de las deliberaciones sobre si cambiar o no las recomendaciones federales.

Fauci también contestó a la pregunta de si creía que era posible el modelo que presagiaba un peor escenario en el que se volvía a las 4 mil muertes diarias a causa del virus.

Fauci respondió que posiblemente no se regrese a esos niveles, pero sí a una cifra intermedia, y alertó que el panorama es preocupante especialmente para las personas que no se han vacunado. “Tal vez no sea el peor escenario, pero no va a ser bueno”, afirmó.

“Vamos en la dirección equivocada, si miras el punto de inflexión de la curva de nuevos casos, como dijiste en el preámbulo de la entrevista, está entre los no vacunados. Y como tenemos el 50 por ciento del país que no está completamente vacunado, eso es un problema”, añadió Fauci.

“Es realmente una pandemia entre los no vacunados, por lo que este es un problema predominantemente entre los no vacunados, que es la razón por la que estamos ahí afuera, prácticamente suplicando a las personas no vacunadas que salgan y se vacunen”, insistió el experto.

Directrices

En mayo, conforme avanzaba la campaña de vacunación en EE. UU., los CDC cambiaron sus directrices y recomendaron que quienes tuvieran esquema completo de vacunas podían ir ya sin mascarilla la mayor parte del tiempo. En junio, ante la expansión de la variante Delta, la Organización Mundial de la Salud sugirió que los vacunados deberían seguir llevando mascarilla.

72% de los estadounidenses

aprobaban en marzo el manejo de la pandemia por parte de Biden. Ahora, el 63 por ciento, según una encuesta publicada ayer por la cadena ABC News.