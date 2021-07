Exilio pide intervención internacional en Cuba

El exilio cubano respaldó ayer las protestas que tienen lugar en varias ciudades y pueblos de Cuba y pidió al Gobierno de Estados Unidos que encabece una intervención internacional, para evitar que los manifestantes sean víctimas de “un baño de sangre”. “Llegó el día que se levantó el pueblo de Cuba”, dijo a Efe Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, una plataforma de organizaciones opositoras de dentro y fuera de la Isla.

El dirigente del exilio en Miami, que preside el Directorio Democrático Cubano, subrayó que, según sus informaciones, había protestas en más de 15 ciudades y pueblos de Cuba. “Está muy claro lo que quiere el pueblo de Cuba, que termine este régimen”, subrayó. La Asamblea llamó al pueblo a mantenerse en las calles y a la Policía y las fuerzas armadas de Cuba a ponerse de parte de la gente.

Rosa María Paya del movimiento Cuba Decide, que ha divulgado varios videos de las protestas de ayer, se pronunció en términos similares a Gutiérrez. Según dijo, la represión ha empezado ya e incluso se habla de víctimas de disparos. El senador cubanoamericano Marco Rubio se pronunció a favor de la ola de manifestaciones, consideró el hecho como uno sin precedentes, asegurando que las protestas se debían a la frustración que sienten ante la represión y la falta de derechos humanos.

Rubio aseguró que intentaría hablar con el Presidente estadounidense y con las autoridades correspondientes para que este hablara con el Ejército cubano, con el objetivo de que este no agrediera a los manifestantes.

“Le pediré al Presidente de EE. UU. y al secretario de Estado Blinken que le pidan a los miembros del Ejército cubano no disparar contra su pueblo. El incompetente partido comunista de Cuba no puede alimentar al pueblo ni protegerlos del virus. Ahora los militares deben defender al pueblo, no al partido comunista”, redactó en sus redes sociales.