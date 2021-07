El Cartel Jalisco Nueva Generación decide salir del anonimato

Fotos: UNIVISION

“Delta”, se lee en el parche pegado al chaleco antibalas que porta un hombre con mirada desafiante. Ve directamente el lente de la cámara y empuña un rifle de alto poder. En la imagen aparecen otros presuntos miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que decidieron mostrar su rostro y salir del anonimato, un hecho inédito desde que México se enfrascó en una terrible guerra contra el narcotráfico.

Es una de las fotografías que entre el 1 y 4 de julio publicó la agencia Cuartoscuro con un preocupante pie de foto, el cual asegura que los pistoleros de dicha organización criminal habían tomado el municipio de Aguililla, Michoacán, tierra natal de su líder Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

Los hombres posaron con fusiles de francotirador, rifles automáticos, municiones, vehículos con blindaje casero y un dron. Varios traían las siglas ‘CNJG’ adheridas a sus chalecos. Hace unos días, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) calificó al de Jalisco como el cartel “mejor armado de México”.

Si bien no hay evidencia de que este grupo criminal haya tomado Aguililla, su ayuntamiento manifestó en su página de Facebook en abril que “lamentablemente no se nos ha dado la atención requerida” al gobierno federal y estatal. Las autoridades de ese municipio no respondieron a los mensajes de Univision Noticias pidiendo una declaración sobre la problemática en esa localidad.

“Es un total desafío al Estado mexicano. Ya no tienen necesidad de ponerse la capucha”, advierte Fred Álvarez, experto en seguridad de México, en una entrevista con Univision Noticias en la cual se refirió al hecho de que algunos miembros del CJNG dejaron de taparse la cara.

“Esto retoma lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador de que el Ejército no participa en operativos (para detenerlos) porque hay una mesa de diálogo. Es lamentable, hasta patético”, reclamó.

Una opinión similar tiene Hipólito Mora, quien fue el líder de las autodefensas que hace una década enfrentaron a los sicarios del cartel de La Familia Michoacana, que terminó colaborando con el CJNG. “Lo hacen porque no tenemos gobierno, porque no hay quién los combata. Se les ha dejado libres, hacer lo que se les dé su gana. No tienen de quién cuidarse, quién vaya por ellos. No solo los del Cartel de Jalisco, todos los otros carteles, esa es la triste realidad que vivimos en México”, dijo a este medio.

Los pistoleros de ‘El Mencho’ ya se grabaron en otras ocasiones para mostrarle a las fuerzas policiales y militares que no les temen en lo absoluto: se pasearon por las calles de Aguililla remolcando dos tanquetas hechizas que supuestamente les quitaron a sus enemigos, ‘Los Viagras’.

En otro video que se viralizó en las redes sociales, tantos como 75 hombres gritan “¡Pura gente del señor ‘Mencho’!” al lado de 19 vehículos acorazados, incluyendo ‘camionetas monstruo’, en algún lugar de México. Todos portaban capuchas negras. La DEA verificó su autenticidad y lo consideró una muestra de que el Cartel de Jalisco estaba “lleno de poder” y no fracturado, como se llegó a pensar.

También ocultaron su identidad los 13 presuntos miembros del CJNG que hicieron una grabación a principios año para exigirle a mandos policiales de Baja California que respetaran supuestos tratos con ellos y que dejaran de trabajar con operadores del Cartel de Sinaloa. Uno de ellos leyó un comunicado que, según este, firmaba ‘El Mencho’: “Hagan bien su jale (trabajo) y cumplan con los acuerdos… Dejen de estar recibiendo dinero del Cartel de Sinaloa… Les vamos a comenzar a pegar… si no se alinean”.