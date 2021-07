360 A vuelo de pájaro

El ataque generalizado de “ransomware” (ciberataques) está afectando a cientos de empresas

Un ataque de ransomware en la cadena de suministro que se produjo horas antes del comienzo de un fin de semana festivo ya ha afectado a más de 200 empresas, dijeron los investigadores.

El viernes, la empresa de tecnología de la información Kaseya envió una advertencia de un “ataque potencial” a su herramienta VSA, que es utilizada por TI para administrar y monitorear computadoras de forma remota. Kaseya instó a los clientes a apagar sus servidores que ejecutan el servicio.

Algunas personas que recibieron la vacuna Johnson & Johnson contra el COVID-19 en los EE. UU. ahora buscan dosis de una vacuna de ARN mensajero, como las inyecciones realizadas por Pfizer-BioNTech y Moderna, por temor a que su inoculación inicial no las proteja del virus.

La economía de EE. UU. agregó 850 mil puestos de trabajo en junio, ya que el mercado laboral mostró un vigor renovado

Más empresas están trayendo trabajadores de regreso a la oficina y la economía ha cobrado impulso en la segunda mitad del año.

Jeff Bezos fundó Amazon hace 27 años. Deja el cargo de director ejecutivo dentro de dos días. Su sucesor, Andy Jassy, se hará cargo del gigante del comercio electrónico el 5 de julio.

Es obvio decir que la economía y la sociedad de Estados Unidos, cómo compran, cómo se comunican, qué ven y la tecnología que utilizan para hacer todo eso, es muy diferente de lo que era en 1994, cuando Bezos fundó Amazon. Pocos líderes empresariales (Henry Ford, Sam Walton, Steve Jobs) han desempeñado un papel tan destacado en la remodelación de la economía como Bezos. Ese tipo de influencia tiene costos y plantea muchas preguntas importantes.

En 2017, en el 20 aniversario de la salida a bolsa de Amazon, Andrew escribió sobre cómo Bezos tiene “un reclamo auténtico y legítimo de haber cambiado la forma en que vivimos”.

Él continuó: “Como autor, se supone que debo odiar al Sr. Bezos. Después de todo, ha presionado a los editores, ha recortado sus márgenes y prácticamente ha hecho quebrar las librerías de la vieja escuela. Paradójicamente, ahora está presentando librerías de Amazon tradicionales”.

Pero adoptar ese punto de vista, sería malinterpretar el aspecto de la innovación. Da un vuelco a las industrias: sea testigo de la matanza actual en la industria minorista, que ha convertido en anticuada por Amazon y todas las empresas que intentan copiarla.

“Amazon no está pasando por la venta de libros“, explicó Bezos, defendiendo su papel en una entrevista de 2013 con Charlie Rose . “El futuro está pasando por la venta de libros”.

Después de Bezos, ¿cuál es el futuro de Amazon? Se ha logrado la gran visión del fundador, de que Amazon se convierta en “la tienda de todo”. Ahora, no es solo que Bezos esté retrocediendo: Karen Weise, de The Times, informa que durante los últimos 18 meses ha habido una rotación inusualmente alta en las filas ejecutivas de Amazon. Y todo ese cambio se produce cuando los poderes que quieren controlar a Amazon parecen estar volviéndose más poderosos:

Amazon fue demandada en mayo por el fiscal de distrito de Washington DC por actuar como un monopolio, lo que se suma a las investigaciones a nivel federal y estatal sobre las prácticas comerciales de la compañía.

Los Teamsters iniciaron un esfuerzo dedicado a sindicalizar a los trabajadores de Amazon el mes pasado.

Legisladores como Elizabeth Warren y Bernie Sanders han convertido a Amazon en un modelo de la necesidad de una reforma fiscal corporativa.

Asumir riesgos es más difícil para los nuevos líderes. Una de las razones más citadas del éxito de Bezos fue su voluntad de experimentar y fracasar. Pudo ver 10 pasos por delante de donde estaba Amazon en un momento dado. Su sucesor se está haciendo cargo de un momento en el que esos pasos son cada vez más difíciles de dar.

El impulso para reformar el sistema fiscal global gana fuerza. Más de 130 países, entre ellos China, India y Rusia, firmaron un plan que incluía medidas como una tasa impositiva corporativa mínima del 15 por ciento. Ahora viene la parte difícil de resolver los detalles y lograr que los paraísos fiscales como Irlanda y las naciones del Caribe se unan.

El déficit de Estados Unidos podría llegar a los 3 billones de dólares este año. Los esfuerzos agresivos de estímulo estuvieron detrás de las últimas estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que también elevaron los pronósticos para la economía de EE. UU. Se espera que crezca un 6,7 por ciento este año fiscal, la tasa anual más rápida desde 1984.

El negocio familiar de Donald Trump es un acusado penal. Los fiscales de Nueva York acusaron a la Organización Trump de ejecutar un plan de 15 años para ayudar a los ejecutivos a evitar pagar impuestos compensándolos fuera de los libros. Los cargos podrían sentar las bases para una investigación más amplia sobre el propio Trump.

Boy Scouts of America llega a un acuerdo de US$850 millones con víctimas de abuso sexual infantil. El acuerdo sería uno de los más grandes de su tipo en Estados Unidos, pero los abogados que representan a 60 mil víctimas y las aseguradoras de los Boy Scouts continúan negociando una resolución potencialmente mayor.

The Economist esta semana

Aspectos destacados del último número

The Economist presenta dos portadas esta semana. En la mayoría de sus ediciones destacan su nuevo índice de normalidad. Tomando el promedio prepandémico como 100, rastrea cosas como vuelos, tráfico y ventas minoristas en docenas de países que comprenden el 76 % de la población de la Tierra. Hoy se sitúa en 66, el doble del nivel de abril de 2020, pero todavía muy por debajo del punto de referencia anterior a la pandemia. Una razón de esto es que el COVID-19 todavía está asolando muchos países, ya que la falta de vacunas los deja expuestos a nuevas variantes altamente infecciosas. Pero incluso países vacunados como Estados Unidos siguen estando lejos de la normalidad. Y eso puede deberse a que está quedando claro que la nueva normalidad será profundamente diferente de la anterior.

En su edición estadounidense, The Economist escribió sobre la batalla para defender la democracia estadounidense. Los demócratas creen que la amenaza para las elecciones se centra en quién puede votar. La mayor preocupación es lo que sucede después de emitidos los votos. En todo Estados Unidos, las legislaturas estatales republicanas han sido presionadas por Donald Trump y sus aliados, quienes continúan insistiendo en que Joe Biden realmente no ganó las elecciones presidenciales. Como resultado, están aprobando leyes que convertirán el conteo de votos en un campo de batalla partidista. Esto plantea el fantasma de una elección impugnada, que los tribunales no pueden resolver. Mucho después de que la histeria por las elecciones de 2020 haya disminuido, el sistema de votación de Estados Unidos llevará las cicatrices.