360 A vuelo de pájaro

Una sorpresa desagradable que aguarda a los más adinerados de los adinerados, en un documento de 114 páginas, publicado por el Tesoro de Estados Unidos el mes pasado. Las disposiciones técnicas en una nueva propuesta (no mencionada cuando el presidente Joe Biden presentó sus planes para aumentar los impuestos a los ricos en abril) podrían desmantelar algunas de las formas más populares, en que el 0.1% más adinerado de los estadounidenses han evitado legalmente los impuestos durante décadas. Ahora algunos de ellos están “enloqueciendo”.

Los investigadores antimonopolio del Departamento de Justicia de EE. UU. han intensificado el escrutinio de las prácticas del mercado publicitario digital de Google, lo que demuestra que la administración Biden está persiguiendo activamente una investigación que comenzó durante la administración anterior.

Sin embargo, un tribunal federal desestimó los casos antimonopolio presentados contra Facebook por la FTC y más de 40 estados. Francamente, un sorprendente revés para los reguladores.

El juez dijo que la denuncia de la Comisión Federal de Comercio carecía de datos y que la agencia necesitaba volver a presentarla en un plazo de 30 días. En opinión separada, dijo que el caso de los estados debía ser sobreseído, porque había transcurrido demasiado tiempo desde que ocurrieron los supuestos delitos.

Las aspiraciones de Tesla en China sufrieron un duro golpe durante el fin de semana, después de que el Gobierno ordenó que casi todos los autos que se venden allí, más de 285 mil de ellos, deben repararse para abordar un problema de seguridad.

El Reino Unido informó ayer la mayoría de los casos nuevos de coronavirus desde enero, impulsados por la variante Delta. Escocia registró un récord de 3 mil 285 casos nuevos durante las últimas 24 horas, el mayor aumento diario desde el inicio de la pandemia. El número oficial de muertos de Sudáfrica ha superado los 60 mil. La combinación de dosis de vacunas de Pfizer-BioNTech y AstraZeneca-University of Oxford crea una fuerte respuesta inmune, según los resultados de un estudio de la Universidad de Oxford.

Juul pagará a Carolina del Norte US$40 millones para resolver la primera de varias demandas, que afirman que su márquetin causaba adicción a los jóvenes a los cigarrillos electrónicos.

Trece estados, incluidos California, Massachusetts y Nueva York, así como el Distrito de Columbia, han presentado demandas similares. La afirmación central en cada caso es que Juul sabía, o debería haber sabido, que estaba enganchando a los adolescentes en cápsulas que contenían altos niveles de nicotina.

El regulador financiero de Gran Bretaña prohíbe un gran intercambio de criptomonedas. La Autoridad de Conducta Financiera ordenó a Binance que detuviera todas las actividades reguladas en el país. La medida se produce cuando la agencia se está moviendo para tomar medidas enérgicas contra las actividades ilícitas potencialmente vinculadas a las criptomonedas.

Una superestrella de las criptomonedas se estrella con fuerza

La “Computadora de Internet” es un ambicioso proyecto de cifrado de la Fundación Dfinity, una organización suiza sin fines de lucro con grandes patrocinadores de Silicon Valley como Andreessen Horowitz. El mes pasado, fue el favorito del mundo de las criptomonedas cuando realizó una bonanza de una oferta inicial de monedas, valorando su token, conocido como ICP, en decenas de miles de millones de dólares en capitalización de mercado. Es una historia diferente ahora, después de que ICP haya perdido más del 90% de su valor.

Incluso en el famoso mercado de cifrado volátil, ICP se destaca. La impresionante subida y el choque hacen que la gente se pregunte qué sucedió realmente y quién pudo haberse beneficiado.

“Algo salió mal”, dijo Miguel Morel de Arkham Intelligence, una empresa de análisis de cifrado que rastreó tokens ICP a través de la cadena de bloques. En un informe compartido con DealBook de New York Times, Arkham señaló que “un token que caiga más del 90 por ciento en el primer mes después del lanzamiento es muy inusual”. Arkham dijo que encontró 44 “direcciones probables de información privilegiada” que depositaron 10 millones de tokens ICP por valor de más de US$2 millardos en ese momento en intercambios, lo que coincidió con caídas significativas en el precio de ICP. Los pequeños inversores se vieron atrapados en un proceso complicado y una atención al cliente limitada, según el informe.

Sin embargo, estos sucesos tuvieron poco efecto en el comercio de criptomonedas. El bitcóin ganó ayer, cotizando un 6.6% más alto a US$34 mil 780 a las 5:10 am, hora del este. Binance Coin ha subido un 5% en las últimas 24 horas, según los precios de CoinGecko. En otras noticias sobre criptografía, el multimillonario mexicano Ricardo Salinas Pliego respaldó el uso del bitcóin y dijo que su banco está en camino de aceptarlo, mientras que incluso los indios obsesionados con el oro se están enamorando de los tokens digitales.

Un gran avance de biogenética. Por primera vez, la tecnología CRISPR se ha utilizado para tratar con éxito enfermedades in vivo o dentro del cuerpo humano. Esta gran noticia médica fue anunciada el sábado por la start-up de biotecnología Intellia Therapeutics y su socio Regeneron, que dijeron que sus técnicas de edición de genes redujeron la cantidad de proteína hepática dañina, asociada con un trastorno nervioso-genético.

¿Qué es CRISPR? Significa “repeticiones palindrómicas cortas agrupadas regularmente, espaciadas”, y es una de esas cosas asombrosas y prodigiosas que los humanos encontraron en la naturaleza y luego copiaron y que puede conducir a una revolución en el tratamiento de enfermedades.

Leído para usted estimado lector en New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, Newsweek, The Times, CNBC, Deal Book, Morning Brew y Quartz.