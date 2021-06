360˚ a vuelo de pájaro

Johnson & Johnson pagará a Nueva York 230 millones de dólares en virtud de un acuerdo que garantiza que abandone el negocio de los opioides en Estados Unidos, dijo el Fiscal General del Estado.

El acuerdo llega en un momento en que la industria de los opioides enfrenta más de 3 mil demandas en todo el país por su contribución a una epidemia de abuso de opioides recetados y callejeros que ha matado a más de 800 mil estadounidenses en los últimos 20 años, según los Centros para las Enfermedades de los Estados Unidos de Control y Prevención.

Una victoria para las carreteras y sin aumentos de impuestos: conclusiones del acuerdo de infraestructura

Si bien el acuerdo entre la infraestructura de la Casa Blanca y un grupo bipartidista de senadores se queda muy corta de lo que querían los progresistas, prioridades, incluyendo el medio ambiente, el cuidado de niños y ancianos pueden moverse por medio del Congreso de una manera que permite el apoyo republicano demócratas de derivación.

La cruzada antimonopolio Lina Khan se enfrenta a un gran obstáculo: los tribunales

Cuando Biden nombró a Lina Khan, una de las principales defensoras de la disolución de los gigantes tecnológicos, como jefa de la agencia antimonopolio, sus aliados lo llamaron una victoria para los trabajadores, la democracia y la sociedad en general. Pero su mayor obstáculo será impulsar su agenda a través de los tribunales conservadores.

La negativa de Japón a sancionar a Myanmar socava la estrategia de Biden

Los manifestantes de la oposición en Myanmar están perdiendo la esperanza de que Japón presione a la junta militar. Como explican Philip Heijmans y Kwan Wei Kevin Tan, la renuencia de Tokio subraya las dificultades que enfrenta Biden para convencer a los aliados de Estados Unidos en Asia de que defiendan la democracia.

Hong Kong se despide con emoción de un periódico cerrado por China

Los activistas de Hong Kong se despidieron del periódico Apple Daily en una dramática vigilia de medianoche cuando el tabloide se convirtió en la última víctima de la campaña de Beijing para silenciar la disidencia en la excolonia británica.

Los glaciares de todo el mundo se están reduciendo rápidamente: compruébelo usted mismo

Los avances en la tecnología satelital revelan que las masas de hielo en Alaska y Asia han perdido el 4 por ciento de su volumen en menos de una década. Como informan Laura Millán Lombrana y Sam Dodge, se están derritiendo tan rápido que los cambios se pueden ver desde el espacio.

The Economist esta semana

Una edición especial sobre cobertura de coronavirus

Bienvenido al boletín semanal que destaca lo mejor de la cobertura de The Economist sobre la pandemia y sus efectos.

El informe de The Economist de esta semana se centra en cómo covid-19, ha interrumpido la educación en una escala nunca antes vista. A mediados de abril de 2020, más del 90% de los estudiantes del mundo habían sido excluidos de las aulas. Los cierres han durado meses y han perjudicado el aprendizaje, la seguridad y el bienestar de los niños.

Pero a medida que los jóvenes de los países ricos regresan a sus aulas, los reformadores esperan que el impacto lleve a cambios que hagan que las escuelas sean más eficientes, flexibles y justas. En Leader, argumentan que cerrar las escuelas del mundo causó un gran daño a los niños y que necesitarán ayuda para ponerse al día con el aprendizaje perdido.

Covid-19, ha obstaculizado los esfuerzos de los gobiernos para recopilar datos sobre sus ciudadanos. Pero la pandemia también puede estimular la innovación, ya que las oficinas nacionales de estadísticas han tenido que adaptarse a la pandemia.

Después de un comienzo a tropezones, la Unión Europea se vacuna a un ritmo acelerado. Las tendencias actuales sugieren que en el próximo mes superará a Estados Unidos en dosis de vacunas administradas por persona.

El mercado laboral de Estados Unidos está más ajustado de lo que ha estado en años: los trabajadores están renunciando a sus trabajos a tasas nunca vistas en este siglo. Es una sutil indicación de optimismo sobre la economía.

Las primeras vacunas covid-19 provienen de una rápida innovación y ya han salvado millones de vidas. ¿Qué nuevas tecnologías están en proceso? En “The Jab”, el podcast semanal de vacunas, se analiza la próxima generación de vacunas.

Encontrar información clara y confiable sobre el covid-19 puede ser complicado, pero los escritores de The Economist han estado respondiendo algunas de las preguntas más importantes desde los primeros días de la pandemia. Han reunido una selección de artículos explicativos sobre el virus y las vacunas.

Las acciones de Virgin Galactic subieron el viernes después de que la compañía recibió la aprobación regulatoria para llevar a los clientes al espacio , lo que acercó un paso más a la realidad a la industria en ciernes fundada por multimillonarios.

