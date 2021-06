360 a vuelo de pájaro

El número de muertos debido a la pandemia en Estados Unidos, el peor del mundo, superó los 600 mil esta semana, un claro recordatorio del repetido fracaso de la nación en imponer precauciones suficientes durante la crisis. Con cientos más muriendo cada día, el presidente Joe Biden dijo que también es una advertencia de que la pelea está lejos de terminar. El sombrío hito renovó la urgencia de vacunar a los estadounidenses que aún se resisten a recibir sus dosis, ya que se propagan variantes más contagiosas y potencialmente más peligrosas. Sin embargo, en una señal esperanzadora, Nueva York levantó las restricciones de COVID-19 cuando el estado, que alguna vez fue un epicentro mundial, alcanzó la marca del 70% de vacunación. En la actualidad, India es la zona cero de la última ola de infección. Y mientras su número de muertos sigue aumentando, está surgiendo una nueva crisis en el subcontinente.

La tregua que puso fin a una disputa comercial de 17 años entre la Unión Europea y Estados Unidos, tiene más que ver con otros asuntos, que con los subsidios para Airbus y Boeing. Además de estacionar US$11.5 millardos en tarifas, el acuerdo también incluye un compromiso para que la UE y EE. UU., aborden las “prácticas no comerciales de terceros” que podrían amenazar a los fabricantes de aviones. Ese es meta mensaje para China. Como parte del acuerdo, las dos compañías desarrollarán futuros aviones sin subsidios.

Más señales apuntan a una recuperación accidentada en EE. UU. Los precios pagados por los productores (y por tanto por los consumidores) subieron más de lo esperado en mayo. Las ventas minoristas volvieron a caer después de un pico anterior impulsado por el rescate de COVID. A los mercados no les gustaron mucho los nuevos datos y se debilitaron significativamente.

Están surgiendo señales de advertencia de que la burbuja inmobiliaria podría estar a punto de estallar. Nueva Zelanda, Canadá y Suecia se clasifican como los mercados inmobiliarios más espumosos del mundo, según Bloomberg Economics. A medida que la gente en todas partes lucha por obtener más espacio, está surgiendo otra tendencia en Estados Unidos: la prisa por invertir en casas de vacaciones.

Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos amenazan con avanzar sin los republicanos en un proyecto de ley de infraestructura, si no se puede llegar a un acuerdo para fines de la próxima semana. Un grupo bipartidista de senadores ha estado discutiendo sobre un acuerdo tentativo, pero la Casa Blanca dijo que no tiene una fecha límite.

Dado el ataque mortal del 6 de enero contra el Congreso por parte de partidarios de Trump, uno que incluía miembros de la “milicia”, neonazis y otros grupos supremacistas blancos, el fiscal general Merrick Garland presentó una visión más clara de cómo planeaba Estados Unidos combatir a los terroristas nacionales.

Texas está presionando a hogares y empresas para que ahorren electricidad por segundo día consecutivo para evitar apagones, mientras una ola de calor castiga el oeste de EE. UU.

Antes de que William Barr renunciara como fiscal general, Donald Trump estaba presionando a su reemplazo para que respaldara sus falsas afirmaciones de fraude electoral, muestran los correos electrónicos.

Los correos electrónicos, entregados por el Departamento de Justicia a los investigadores del Comité de Supervisión de la Cámara y obtenidos por The New York Times, muestran cómo Trump presionó a Jeffrey Rosen para que pusiera el poder del Departamento de Justicia detrás de demandas que ya no habían logrado probar sus falsas afirmaciones, de que un extenso fraude electoral había afectado los resultados de las elecciones.

Las expectativas de inflación aumentan. Los consumidores esperan una inflación más alta y más rápida durante los próximos años, encontró una nueva encuesta, una señal potencialmente importante cuando los funcionarios de la Fed se reúnan esta semana para establecer la política. El magnate de los fondos de cobertura Paul Tudor Jones recomendó ir “con todo en las operaciones de inflación” si la Fed mantiene su curso moderado.

Los inversores apuestan a que el aumento de la energía verde conducirá a un aumento de los precios del petróleo. Algunos comerciantes y analistas piensan que una mayor demanda de energía más limpia conducirá a menos perforaciones de petróleo, deprimiendo la oferta y haciendo subir los precios, informa The Wall Street Journal. El crudo alcanzó ayer su nivel más alto en más de dos años.

Inglaterra pospone su Día de la Libertad a medida que se propaga una nueva variante del coronavirus. El primer ministro Boris Johnson retrasó cuatro semanas el fin de las restricciones pandémicas. (Buenas noticias: las vacunas parecen proteger contra la variante, Delta, que se está propagando en el país).

Credijusto, la empresa fintech con sede en México, está adquiriendo el banco nacional Banco Finterra. El acuerdo creará una empresa con una base de activos combinada de alrededor de US$300 millones, es la primera vez que una fintech mexicana adquiere un banco en el país.

Comprar un banco puede ser más rápido que obtener una nueva licencia bancaria, lo que permite a una fintech aprovechar el menor costo de capital que disfrutan los bancos. Otros acuerdos similares incluyen la adquisición de Radius Bank por parte de LendingClub el año pasado y la adquisición de Golden Pacific Bancorp por parte de SoFi este año. John Mack, el exjefe de Morgan Stanley que invirtió en Credijusto, dijo que su consejo para comprar un banco era doble: ser “prístino con las regulaciones” e imponer “disciplina real”.

Credijusto tiene a Estados Unidos en la mira. El acuerdo comercial de 2020 con América del Norte, combinado con las tensiones geopolíticas con China, ha reforzado los lazos comerciales entre Estados Unidos y México. Creditjusto, que atiende a pequeñas empresas, busca aprovechar con un nuevo servicio el financiamiento de facturas para la venta de productos mexicanos a compradores estadounidenses.