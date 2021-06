360 A vuelo de pájaro

Bitcóin pronto podría ser moneda legal en El Salvador

Los líderes mundiales han expresado diversos grados de fascinación, hostilidad y desconcierto, hacia la criptomoneda y su naturaleza a menudo volátil. Pero el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acaba de presentar su último voto de confianza.

El sábado, el presidente Bukele dijo que presentará un proyecto de ley, esta semana para convertir a su país en el primero en adoptar el bitcóin como moneda de curso legal.

El partido Nuevas Ideas de Bukele tiene una gran mayoría en la Asamblea Legislativa de El Salvador, por lo que aprobar su proyecto de ley de bitcóin, debería ser relativamente sencillo y sin tropiezos.

Lo que hace que la criptomoneda, sea especialmente atractiva para la economía en desarrollo, de El Salvador, es que, a diferencia del efectivo, no requiere una cuenta bancaria. Por lo tanto, las billeteras digitales pueden aumentar la flexibilidad financiera en las comunidades más pobres, sin una sucursal de la banca central de El Salvador, en cada esquina.

El Salvador, que utiliza el dólar estadounidense como moneda, es principalmente una economía de efectivo. Aproximadamente el 70% de las personas, no tienen cuenta bancaria, ni tarjeta de crédito. Las remesas, es decir, el dinero enviado a casa, por personas que emigraron a otras naciones, representan más del 20% del PIB.

Pero, El Salvador también tiene una de las tasas de penetración móvil más altas de toda América Central y del Sur: tiene 147 suscripciones de telefonía móvil por cada cien personas, y dos tercios del país están en las redes sociales.

En otras palabras, es una población preparada para el dinero digital.

Retiro de efectivo

Si bien no está claro cómo se introduciría el bitcóin en la economía de El Salvador, el gobierno reclutó un equipo de promotores e impulsadores de criptomonedas, para ayudar a dar forma, a un nuevo ecosistema financiero, con bitcóin como base.

“Lo que es transformador aquí, es que el bitcóin, es tanto el activo de reserva más grande jamás creado, como una red monetaria superior”, dice Jack Mallers, fundador de la plataforma de pagos Strike y uno de esos motores e impulsores de las criptomonedas. “Mantener bitcóin proporciona una forma de proteger a las economías en desarrollo, de posibles impactos de la inflación de la moneda fiduciaria”. Estados Unidos pronto tendrá un poco más de claridad sobre su propio futuro criptográfico: la Reserva Federal dijo que publicará un documento este verano, en el que se expondrán los beneficios y riesgos de un dólar estadounidense digital.

Los reguladores estadounidenses aprobaron el controvertido nuevo fármaco para el alzheimer de Biogen, a pesar del escepticismo de algunos científicos sobre su historial mixto en los ensayos clínicos. Biogen y otras acciones de biotecnología se dispararon con las noticias. La Administración de Alimentos y Medicamentos otorgó a la terapia de anticuerpos una aprobación acelerada, lo que significa que Biogen debe realizar más investigaciones para establecer los beneficios del medicamento para que permanezca en el mercado. La agencia dijo que el medicamento reduce el amiloide, una proteína dañina, que obstruye el cerebro de los pacientes con alzheimer. Aunque el papel de la proteína en la enfermedad es un tema de debate de expertos, las compañías farmacéuticas están desarrollando muchos otros medicamentos que la atacan.

Los llaman cazadores de sedición. Un creciente ejército de detectives de Internet ha convertido el ataque mortal del 6 de enero contra el Capitolio de Estados Unidos por parte de los seguidores de Trump en la última persecución en línea.

Janet Yellen demostró su valía como negociadora al llevar a las economías más ricas del mundo a un acuerdo sobre impuestos globales que había eludido a los negociadores durante casi una década. Pero ganar al G7 con un impuesto mínimo global del 15% es una cosa; lograr que el Congreso apoye los enormes planes económicos de la administración Biden es otra cosa completamente distinta.

La silenciosa reacción del Gobierno chino por un vuelo militar estadounidense a Taiwán provocó críticas de los nacionalistas chinos, lo que subraya las presiones sobre el presidente Xi Jinping para que siga la retórica de la “línea roja” de Pekín. Mientras tanto, EE. UU. dijo que recuperó la mayor parte de los US$4.4 millones en rescate de criptomonedas pagados a los perpetradores vinculados a Rusia, de un ataque cibernético en Colonial Pipeline, el mes pasado, que detuvo el suministro de combustible en la Costa Este de EE. UU.

Qantas Airways solicitó a las agencias policiales australianas detalles de un informe de inteligencia que sugiere que la aerolínea ha sido infiltrada por bandas criminales organizadas que importan drogas.

