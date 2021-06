Fiscalía finaliza convenio con la CICIES

El fiscal general salvadoreño, Rodolfo Delgado, anunció ayer el fin de un acuerdo de cooperación con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), cuyos avisos dieron pie a investigaciones por posible corrupción en el manejo de fondos para atender la pandemia.

El Gobierno de Nayib Bukele y la Organización de los Estados Americanos (OEA) lanzaron a inicios de septiembre de 2019 la CICIES, que se encargaría de realizar investigaciones administrativas en casos de corrupción en las 105 entidades del Estado.

Delgado, cuya designación es cuestionada por diversos sectores tras la destitución el 1 de mayo pasado de Raúl Melara, había anunciado al poco tiempo de ser nombrado en el cargo que revisaría el convenio de cooperación firmado en diciembre de 2019 entre la fiscalía y la CICIES.

“He decidido que, de conformidad con el artículo 17 de ese mandato, voy a dar por terminado el convenio de cooperación con la CICIES”, dijo Delgado en una escueta conferencia de prensa.

Señaló que esta decisión se da a raíz del anuncio hecho el jueves por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, de que el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, será su asesor. “No podemos recibir apoyo técnico de una entidad que va a estar asesorada por una persona que negoció con la vida de los salvadoreños a cambio de beneficios electorales”, agregó.

“Aquí estamos abiertos a trabajar con la comunidad internacional y recibir apoyo para el combate a la impunidad, pero no es posible recibir este tipo de apoyos por parte de una organización que ahora tiene la asesoría de un delincuente”, sostuvo Delgado, quien señaló que Muyshondt “es un delincuente confeso”.

El exalcalde de San Salvador enfrenta un proceso penal desde febrero de 2020. La Fiscalía General acusa a Muyshondt de reunirse con líderes pandilleros antes de las elecciones presidenciales de 2014 para negociar, presuntamente mediante el pago de dinero, el voto de esos grupos delictivos en los comicios. Muyshondt, que fue alcalde de San Salvador entre 2018 y 2021, siempre ha negado haber negociado con esos grupos criminales.

El comisionado de la CICIES, Ronalth Ochaeta, dijo en abril pasado que la comisión ha brindado desde su instalación 25 asistencias técnicas a la Fiscalía salvadoreña, entre estas 12 “avisos de posibles ilícitos de corrupción en cinco carteras del Estado”.

Dichos avisos dieron pie en noviembre de 2020 a una serie de allanamientos a diferentes instancias del gobierno de Bukele como parte de las investigaciones por el supuesto uso irregular de fondos destinados a la atención de la pandemia.

Se desconoce si estas investigaciones siguen o si fueron archivadas por la fiscalía tras la llegada de Delgado, quien anteriormente fue asesor del Gobierno y abogado del Director de la Policía.

Delgado explicó que enviará a la OEA “la correspondencia pertinente” para que en un plazo de 30 días “cese todo tipo de cooperación”.

Reacción

La Embajada de Estados Unidos en El Salvador publicó en su cuenta de Twitter un mensaje relacionado con la CICIES, pero en este hace referencia a una “decisión del Gobierno” y no de la fiscalía. “Lamentamos la decisión del Gobierno de cerrar su cooperación con la @OEA_CICIES (CICIES). La lucha contra la corrupción es esencial y fundamental. Vamos a seguir buscando la forma de reducir y combatir la corrupción e impunidad”, dice la publicación. Hasta el momento no se ha informado si el Ejecutivo de Bukele ha decidido cerrar o no la CICIES, cuya creación fue una de sus principales promesas para llegar al Gobierno en 2019.