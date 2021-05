“Guatemala ha sufrido mucho como consecuencia del cambio climático”

El diplomático coreano habla sobre la Cumbre Climática P4G 2021, una Cumbre ambiental multilateral que se celebrará por primera vez en la República de Corea, del 30 al 31 de mayo de este año.

¿Qué es la Cumbre Climática P4G?

– La P4G es la “Alianza para el crecimiento verde y las metas globales 2030” (‘Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 –P4G), donde participan un total de 12 países, entre ellos Corea, Dinamarca, México, Chile, etcétera, para apoyar a los países más vulnerables ante el cambio climático, en solidaridad ante este escenario global.

¿Cuáles son los antecedentes previos a la realización de la segunda Cumbre en Corea?

– Dados los efectos del cambio climático, tales como el incremento de desastres naturales y que el informe ‘Calentamiento Global de 1.5ºC del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) del año 2018’ alerta que gran parte de la humanidad estará en riesgo debido al aumento del nivel del mar y climas anormales por el incremento gradual de la temperatura global, cada vez más, más países se suman a la declaración de “Neutralidad de Carbono en 2050”, razón por la que en esta segunda Cumbre se discutirá sobre “la Resiliencia Verde General para la Neutralidad de Carbono”.

¿En qué consistirá la Cumbre P4G?

– Este año la Cumbre funcionará como una plataforma de interacción entre todas las partes de la sociedad, tales como gobierno, empresarios y ciudadanos. El gobierno como ente desarrollador de las políticas de base, con metas específicas; las empresas como los entes que invierten y practican una producción limpia, reducción de desechos, entre otros; y los ciudadanos como generadores de ideas creativas, así como vigilantes por el cumplimiento de lo establecido.

¿Cuál será el papel de Corea en la Cumbre P4G?

– Corea como un expaís subdesarrollado, experimentó los beneficios de la cooperación internacional y ahora, convertido en un país donante, se siente en la capacidad de comprender vívidamente la vulnerabilidad de los países en desarrollo, por lo que será uno de los principales cooperantes de la P4G, incrementando voluntariamente la contribución financiera en Fondo Verde del Clima, de US$100 millones a US$200 millones.

¿Qué expectativas se tienen de esta segunda Cumbre?

– El 2021 es un año importante, en el que entra en vigor el Acuerdo de París, donde se establecen medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del calentamiento global. Para su cumplimiento, ya hubo reuniones multilaterales como la Cumbre de Adaptación Climático en Holanda, la Cumbre de Líderes sobre Clima en Estados Unidos y se tiene previsto la realización de la Conferencia de ONU sobre Cambio Climático (COP26) en noviembre.

La Cumbre P4G es una de las acciones para cumplir el Acuerdo antes mencionado, así que se espera solidarizar la conciencia para responder a la tarea común del cuidado del cambio climático, concretando las medidas prácticas y cooperación entre el sector público y privado. Para citar un ejemplo, se tiene a la empresa coreana “SK”, de quien uno de sus miembros pertenece a la junta directiva de P4G y quien ha declarado que se enfocará en el valor social y ambiental durante su administración empresarial. Esta decisión dio como resultado el desarrollo de baterías para vehículos eléctricos, de igual manera, se espera que haya más resultados innovadores y prácticos a través de la participación del sector privado en P4G.

¿Qué otros esfuerzos está haciendo el Gobierno de Corea ante el cambio climático?

– En julio de 2020, el Gobierno de Corea implementó la política denominada “Green New Deal” (Nuevo acuerdo verde), la cual tiene como estrategia independizarse de la economía que depende del CO2. Entre lo específico, promueve el uso de energía renovable, desarrollo de industria de vehículo eléctrico y de hidrógeno, creación de complejo industrial verde, entre otros. En diciembre de 2020, declaró la neutralidad del CO2, cuyo objetivo es lograr 0 emisiones de CO2, por medio de la restauración de bosques y la Tecnología de Captura de Carbono (CCUS).

¿Cuál es el plan de cooperación de Corea en Guatemala para el desarrollo verde?

– Guatemala es uno de los países que han sufrido mucho como consecuencia del cambio climático, especialmente, el Corredor Seco, donde cada vez más se reduce la producción agrícola debido a las plagas y desastres naturales, así como por los huracanes, como el ‘Eta’ e ‘Iota’ que el año pasado dejaron daños considerables en todo el territorio nacional.

Corea está realizando varios proyectos, en colaboración con organizaciones internacionales y oenegés, en Petén, Alta Verapaz y San Marcos, tales como la restauración de bosques, expansión de riegos agrícolas, mejoras de semillas, desarrollo de nuevas variedades, entre otros, para mejorar el ingreso de los campesinos.

El Gobierno de Corea tiene planes de expandir este tipo de cooperación a otros departamentos del Corredor Seco, por ejemplo, Quiché que sería el próximo lugar para el proyecto de la Campaña de Mejorar a mi Pueblo, cuyo objetivo es que la población local se convierta en un modelo de cambio para mejorar no solo la situación económica sino en la de salud, educación, seguridad, infraestructura, entre otros.