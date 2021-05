360° a vuelo de pájaro

El Oleoducto Colonial, el conducto crucial de combustibles fósiles de Estados Unidos, debilitado por lo que las autoridades federales concluyeron que fue un ciberataque proveniente del extranjero, volvió a experimentar problemas, dejando a los clientes con incertidumbre sobre los flujos de suministro de combustible. El sistema informático que permite a las refinerías de petróleo y a otros clientes reservar espacio y monitorear el estado del combustible que viaja a través del oleoducto, volvió a estar en línea el martes, pero la escasez continúa afectando a algunas ciudades y pueblos mientras Colonial lucha por restaurar los suministros a lo largo de toda la costa este.

Las criptomonedas están siendo martilladas. Bitcoin cayó hasta un 5.1% a US$42,547 en Nueva York, después de que el Banco Popular de China reiteró que los tokens digitales, no se pueden utilizar como forma de pago. Doge y Ether también cayeron. La inmersión de una semana de Bitcoin, fue provocada por los comentarios de Elon Musk sobre las tenencias de la moneda de Tesla y su crítica del impacto ambiental de la criptominería. Bitcoin se encuentra ahora en su nivel más bajo desde principios de febrero y algunos dicen que la criptomoneda más grande podría llegar a los US$40 mil.

Después de devastar las ciudades más grandes de la India, la última ola de COVID-19, ahora está devastando áreas rurales en el segundo país más poblado del mundo, y la mayoría de las aldeas no tienen forma de combatirla. El resultado es que familias enteras están muriendo a causa de la enfermedad. En los EE. UU., donde una cuarta ola parece haber sido de corta duración, es posible que se subestime un síndrome mortal ligado a COVID-19 en los niños. Esta es una noticia inquietante para los padres de niños menores de 12 años no vacunados, o para los de adolescentes que aún no han recibido sus vacunas. El Reino Unido puede aprobar la vacuna de Johnson & Johnson en unos días para adelantarse a la variante india de rápido movimiento.

Los combates entre Israel y Hamas se desataron el martes. El número de muertos siguió aumentando con cientos de palestinos muertos por el bombardeo israelí de la Franja de Gaza y una docena de personas dentro de Israel muertos por el fuego de cohetes y morteros de Hamas. El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, dijo que su ejército tiene “miles de objetivos de ataque más”. Con la creciente condena mundial del bombardeo, los disturbios se están extendiendo ahora a Cisjordania.

El segundo país más grande del mundo se está quedando sin tierra. El mercado inmobiliario de Canadá está más caliente que en cualquier otro lugar del mundo, lleno de ansiedad por las guerras de ofertas irracionales y el miedo a que estalle una burbuja.

Walmart registra ganancias extraordinarias. El gigante minorista, informó una ganancia en el primer trimestre de US$2.7 mil millones, superando con creces las expectativas de los analistas. También elevó su pronóstico para el resto del año, citando la “demanda reprimida” entre los compradores. Elon Musk enfrenta presión en múltiples frentes. El Departamento de Vehículos Motorizados de California está investigando, si Tesla engañó a los clientes, promocionando la tecnología de “conducción autónoma total”. Michael Burry, el vendedor en corto, que aparece en “The Big Short”, ha hecho una gran apuesta contra Tesla. Mientras la FTC advirtió que los imitadores de Musk, habían robado más de US$2 millones en los últimos seis meses, a través de estafas de criptomonedas.Se advierte a los países que abandonen rápidamente los combustibles fósiles. La Agencia Internacional de Energía instó a las naciones a que dejen de aprobar nuevas plantas de carbón y eliminen rápidamente los vehículos que funcionan con gasolina como parte de una hoja de ruta detallada para reducir las emisiones de dióxido de carbono a cero para 2050. Las instalaciones de paneles solares y turbinas eólicas también deben cuadriplicarse para el 2030 para alcanzar este objetivo.



AT&T está pintando un panorama optimista para el futuro de su negocio de medios, que escindirá y fusionará con Discovery. Ese nuevo gigante de la transmisión se transformará en un formidable competidor independiente de Netflix y Disney. La medida deja a AT&T para que se concentre en su negocio de telecomunicaciones, que parece menos brillante, después de haber sido eclipsado por su costoso, y finalmente inútil, atracón de acuerdos, en medios y entretenimiento, bajo su anterior jefe, Randall Stephenson.Así es como AT&T llegó aquí, en tres ofertas clave: