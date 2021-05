Ortega se reúne con dirigente caribeño para hablar sobre impacto de la COVID

Soy feminista porque comparto con quienes me antecedieron y con mis contemporáneas la convicción de luchar por la erradicación del patriarcado, que unido a otros sistemas de opresión como el capitalismo, racismo, colonialismo y heteronormatividad, nos ha condenado a las mujeres a vivir presas de lógicas que no elegimos, que nos oprimen y no nos dejan vivir la vida como queremos.